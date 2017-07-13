Yıldız Tilbe'nin son görüntüsü üzdü



Bodrum'da bir gece kulübünde sahne alan Yıldız Tilbe, şarkılarını hayranları ile beraber söyledi. Konser başlamadan saatler önce eğlence mekanında adım atacak yer kalmadı. Sahneye hayranlarının çığlıkları arasında çıkan Tilbe sevilen şarkılarını seslendirdi.



Kollarındaki lekeler ellerine sıçradı



Kolundaki ve baçağındaki lekelerden hiç bir zaman bahsetmeyen Tilbe'nin aynı izlerden ellerinin üzerinde de görüldü. Yıldız Tibe'nin, 1 hafta önce verdiği konserde kollarındaki izlerin azaldığı dikkat çekmişti. 1 hafta aradan sonra Pasha club da sahne alan Tilbe'nin kollarınndaki izler yeniden ortaya çıktı.





Adım atacak yer kalmadı



Gümbet Barlar Sokağı'nda bulunan Pasha Kulüp'te sahneye çıkan Yıldız Tilbe, şarkılarının çoğunu hayranları ile birlikte seslendirdi. Tilbe’nin fotoğrafını çekmek isteyen sevenleri izdihama neden oldu. Unutulmaz bir gece yaşatan Tilbe, eski ve yeni şarkılarını sevenleri ile paylaştı. Giydiği elbise sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşayan Tilbe’yi yaklaşık 2 bin kişi dinledi. 2 saat sahnede kalan Tilbe, yaptığı danslarla da büyük beğeni topladı. Konser öncesinde club önünde uzun kuyruklar oluştu.





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