Yıldız Tilbe, Survivor'a gitmiyor! Çünkü...

Acun Ilıcalı, Yıldız Tilbe'yi Survivor'a davet etti. Tilbe, Acun Ilıcalı'nın teklifine sosyal medya hesabı Twitter'dan cevap verdi. Yıldız Tilbe, "Birleşme partisine Acun Ilıcalı davet etti, çok sağolsun ama ben o kadar uzun süre uçmayı göze alamadım, çok uzak, gidiş dönüş 3 gün yol gidemedim. 3..4 saatlik bi yol olsa eyvallahtı 16 saat Allah korusun, korkuyorum valla" notuyla duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye yarışmasına izleyici olarak katılması "Yeni sezonda O Ses Türkiye jürisine Yıldız Tilbe mi gelecek?" sorularını akıllara getirmişti.