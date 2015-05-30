Yıldız Tilbe: Martılar için arpa istemiştim

"Uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan yargılanan aralarında Ragga Oktay olarak bilinen şarkıcı Oktay Yurtalan, şarkıcı Yaşar İpek ile oyuncu Levent Can'ın da bulunduğu 21 sanıklı davada, şarkıcı Yıldız Tilbe tanık olarak ifade verdi.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Kadri Çengel, Dilek Aybaş, Kenan Yıldırım, Nezahat Çengel, Hakan Acıdemir, Murat Barış, Ramazan Durmuş ve Eser Kılıç getirildi. Tutuksuz 4 sanığın da katıldığı duruşmada, diğer sanıkları avukatları temsil etti.

"GÖRMEDİĞİM VARLIKLARDAN BAZEN KORKUYORUM"

Sanıklar Yaşar İpek ve Muzaffer Kılıç'ın avukatı, şarkıcı Yıldız Tilbe'yi tanık olarak dinletme talebinde bulundu. Bunun üzerine duruşma salonuna alınan Yıldız Tilbe, sanık Muzaffer Kılıç'ın iş arkadaşı ve menajeri olduğunu belirtti. Tilbe, "Ben Bostancı'da oturmaktayım. Herhangi bir şey lazım olduğunda, evin bir ihtiyacı olduğunda kendisini ararım. Ekmek, su ne ihtiyaç olursa kendisinden isterim. Ayrıca yine gece korktuğum zaman kendisini çağırır yardım isterim. Görmediğim varlıklardan bazen korkuyorum. Kendisini çağırırım. Benim ne Muzaffer ile ne de kardeşi Eser ile uyuşturucu isteme yönünden bir görüşmem olmamıştır. Her ne kadar telefon görüşmelerimde benim arpa istediğim yönünde telefon tapelerinde görüşmelere konu olmuşsa da arpadan kastım para ve yine martılara atmak amaçlı olarak arpa istemiştim. Bazen çok sayıda ekmek alırım, kuşlara atarım. Kesinlikle bu konuşma uyuşturucuya ilişkin değildir" diye konuştu.

DOSYA, MÜTALAA İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLDİ

Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep ettiler. Savcı Taner Tabel, yeni görevlendirildiği için ve dosya kapsamlı olduğundan yeniden mütalaa yazma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, dosyanın mütalaasını vermesi için savcıya verilmesine karar verdi. Heyet ayrıca, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması, atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak sanıkların tutukluluğunun devamına kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

SAVCI, ÜNLÜ SANIKLARA BERAAT İSTEMİŞTİ

Önceki celse Savcı Aydın Boztaş duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, sanıklar Ragga Oktay olarak tanınan Oktay Yurtalan, Levent Can ve Yaşar İpek'in aralarında bulunduğu 8 tutuksuz sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçlarının sabit olmadığından beraatlerini istemişti. Mütalaada, sanıklar Dilek Aybaş, Eser Kılıç, Yılmaz Aktaş ve Kenan Yıldırım'ın uyuşturucu madde (esrar) ticareti yapmak suçundan 20 yıldan 30 yıla kadar hapisleri; sanıklar Yıldırım Demir, Hakan Acıdemir, Murat Barış'ın ise 12,5 yıla kadar hapisleri talep edilmişti. Sanıklardan Kenan Yıldırım için ruhsatsız silah bulundurmaktan ayrıca 3 yıla kadar hapis isteyen savcı, diğer sanıklar Muzaffer Kılıç ve Mehmet Aslan'ın 10 yıla kadar hapsini; sanıklar Ramazan Durmuş, Nezahat Çıkmaz'ın ise kokain ticareti yapmak suçundan 15 yıla kadar hapislerini talep etmişti. Sanık Olcay Turan'ın dosyasının ayrılmasını talep eden savcı, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yargılanan Kadri Çengel hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmişti.

İDDİANAME...

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede Yaşar İpek, Oktay Yurtalan ve Levent Can hakkında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından 10 yıldan 20 yıla kadar; diğer sanıklar hakkında ise "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 22 yıla aya kadar değişen hapis istemleriyle cezalandırılmaları talep ediliyor.