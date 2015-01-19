Yıldız Tilbe Hülya Avşar tartışması

Bu Tarz Benim Eleme Gecesi’nde Yıldız Tilbe taklidi yapan Gülşah, dansı ve kıyafetleriyle ilgi çekti. Eleme Gecesi’ne özel olarak jürinin arasında yer alan Hülya Avşar ise, yaptığı yorumla çam devirdi. Gülşah’ın dansıyla ve giyimiyle Yıldız Tilbe’yi başarıyla taklit ettiğini söyleyen Hülya Avşar, “Ama ona benzememişsin. Sebebi de sen güzel bir kızsın” dedi.





DURUMU TOPARLAMA ÇABASI

Bu sözüyle Yıldız Tilbe’ye çirkin dediğinin farkında olmayan Hülya Avşar daha sonra “Tabii ki Yıldız beni yanlış anlamasın, çirkin vesaire demedim” diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Avşar’ın bu sözlerine hayli kızan Yıldız Tilbe, tepkisini Twitter ’da dile getirdi. “Benim güzelliğimi ölçmek senin gibilere kalmadı” diyen Tilbe, ağır sözler sarf etti.



YILDIZ PROGRAMI İZLESEYDİ...

Yıldız Tilbe'nin kendisini yanlış anladığını belirten Hülya Avşar, twitter'dan şunları yazdı.

Büyük bir ihtimalle Yıldız Hanım programı seyretmemiş. Seyretseydi tepkisi bu olmazdı. — Hulya Avsar (@hulyavsar) 18 Ocak 2015



Yıldız Tilbe, Hülya Avşar için şu tweet'leri attı…

benim güzelliğimi ölçmek senin gibilere kalmadı senin gibi herşeyimi sergileyerek dolaşsaydım sizin gibilerin esamesi okunmazdı maymun hanım — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) 18 Ocak 2015

benim güzelliğimi kötü gözler göremezler.. seninde görememen normal — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) 18 Ocak 2015

hastamıdır nedir .adam gibi jüriliğini yap defol git demi.. sanamı kaldı beni çirkin bulmak .ahlaksız — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) January 18, 2015

bu kadar muhatab olmam bile doğru değil gündem arayan bir gündemsiz ile...bu kadar — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) January 18, 2015

ben Türkiye Cumhuriyetinin en güzel esmeri olduğu için fesatlarca çirkin ilan edilmeye çalışıldıkça güzelleşen yıldızıyım ..herşey bu yüzden — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) January 18, 2015

Aynen .şebek ve maymunlardan özür diliyorum onlar tatlı hemde çok tatlı hayvanlar. ve akıllılar. — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) January 18, 2015



