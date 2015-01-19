Yıldız Tilbe Hülya Avşar tartışması

Bu Tarz Benim Eleme Gecesi’nde Yıldız Tilbe taklidi yapan Gülşah, dansı ve kıyafetleriyle ilgi çekti. Eleme Gecesi’ne özel olarak jürinin arasında yer alan Hülya Avşar ise, yaptığı yorumla çam devirdi. Gülşah’ın dansıyla ve giyimiyle Yıldız Tilbe’yi başarıyla taklit ettiğini söyleyen Hülya Avşar, “Ama ona benzememişsin. Sebebi de sen güzel bir kızsın” dedi.
DURUMU TOPARLAMA ÇABASI
Bu sözüyle Yıldız Tilbe’ye çirkin dediğinin farkında olmayan Hülya Avşar daha sonra “Tabii ki Yıldız beni yanlış anlamasın, çirkin vesaire demedim” diyerek durumu toparlamaya çalıştı. Avşar’ın bu sözlerine hayli kızan Yıldız Tilbe, tepkisini Twitter ’da dile getirdi. “Benim güzelliğimi ölçmek senin gibilere kalmadı” diyen Tilbe, ağır sözler sarf etti.
YILDIZ PROGRAMI İZLESEYDİ...
Yıldız Tilbe'nin kendisini yanlış anladığını belirten Hülya Avşar, twitter'dan şunları yazdı.
Büyük bir ihtimalle Yıldız Hanım programı seyretmemiş. Seyretseydi tepkisi bu olmazdı.
— Hulya Avsar (@hulyavsar) 18 Ocak 2015
Yıldız Tilbe, Hülya Avşar için şu tweet'leri attı…
benim güzelliğimi ölçmek senin gibilere kalmadı senin gibi herşeyimi sergileyerek dolaşsaydım sizin gibilerin esamesi okunmazdı maymun hanım
— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) 18 Ocak 2015
benim güzelliğimi kötü gözler göremezler.. seninde görememen normal
— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) 18 Ocak 2015
hastamıdır nedir .adam gibi jüriliğini yap defol git demi.. sanamı kaldı beni çirkin bulmak .ahlaksız
— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) January 18, 2015
bu kadar muhatab olmam bile doğru değil gündem arayan bir gündemsiz ile...bu kadar
— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) January 18, 2015
ben Türkiye Cumhuriyetinin en güzel esmeri olduğu için fesatlarca çirkin ilan edilmeye çalışıldıkça güzelleşen yıldızıyım ..herşey bu yüzden
— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) January 18, 2015
Aynen .şebek ve maymunlardan özür diliyorum onlar tatlı hemde çok tatlı hayvanlar. ve akıllılar.
— Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) January 18, 2015
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün