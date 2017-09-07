Yıldız Teknik öğrencileri vites artırdı!

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan YTÜ Racing Ekibi, dünyanın dört bir yanından ekiplerin katıldığı Formula Student yarışlarında sergiledikleri performansla göz doldurdu.

İlk olarak Macaristan’da piste çıkan ekip, 38 takım arasından yarışı 11. sırada tamamladı. Macaristan yarışlarının ardından Formula Student Çek Cumhuriyeti yarışına katılan YTÜ Racing Ekibi, hızlanma etabını (0-100 Km/h 4,06 sn) skoruyla 4. olarak tamamladı, genel klasmanda ise 33 takım arasından 14. oldu. YTÜ Racing Ekibi, geçtiğimiz yıl da katılıp 73 ekip arasından 41. olduğu Formula Student Almanya’da ise bu yıl daha iyi bir performans göstererek, 65 ekip arasında 20. sırada yarışı tamamlama başarısı gösterdi.

Bosch Türkiye’nin 2014 yılından bu yana desteklediği YTÜ Racing ekibi, yarışmaya kendilerine Bosch tarafından hibe edilen aksamları da kullanarak tasarladıkları YTR04 adlı araçlarıyla katıldı.

Gelecek yılın hazırlıkları şimdiden başladı

Her yıl yarışmaya biraz daha ısınarak iddiasını artıran YTÜ Racing Ekibi, gelecekteki yıllarda da farklı ülkelerde gerçekleşecek olan Formula Student yarışlarında yer alıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için gerekli çalışmalara şimdiden başladıklarını belirttiler. Bosch Türkiye ekibi ise önümüzdeki yıllarda da takımın katılacağı Formula Student yarışlarında, YTÜ Racing ekibine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Formula Student: Strateji ve performans gösterisi

Formula Student Yarışması’nda ekipler, üretim için değerlendirilecek bir prototip geliştiren bir üretici olduklarını varsayıyor. Öğrenciler, oldukça makul bir maliyetle emniyetli ve iyi sürüş özelliklerine sahip araç geliştirmeye çalışıyorlar. Jüri, yapı, maliyet planlaması ve satış sunumuna dayanarak, her ekibin aracını ve satış planlamasını değerlendiriyor. Kararın geri kalanı, öğrencilerin kendi ürettikleri yarış arabalarının gerçek ortamda nasıl bir performans göstereceğine dair gerçekleştirilen performans testleriyle pistte veriliyor.

Formula Student Almanya, 2005 yılından beri gerçekleştiriliyor ve Bosch, 2007’den beri Formula Student’ın resmi ortağı olarak organizasyona destek veriyor.