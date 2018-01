Yıldız-Sezen barışı hakkında ilginç iddia

Ömür Gedik: Aradan geçen o uzun zamanın ardından onları bir araya getiren şey iş güç oldu. Profesyonel bir durum olarak değerlendiriyorum. Tamam, zaman birçok şeyi iyileştirir ama onca yıllık küslüğün ardından kanka da olunmaz herhalde.

Cengiz Semercioğlu: 25 yıl önce Yıldız Tilbe, Sezen Aksu’nun sevgilisi Uzay Heparı’yla birlikte olduğu için küslük çıktı. Üstelik Yıldız o dönemde Sezen’in evinde yaşıyordu. Dolayısıyla özrü dilemesi gereken de, çikolata çiçek alıp gitmesi gereken de Yıldız’dı. Sezen affeden taraf oldu. Yıldız bunu neden yaptı? Yeni albüm, yeni şarkı... “Ticari, sağa çek!” denir buna...





Onur Baştürk: Yıldız’ın tribute albümünün çıkmasına yakın bu barışma haberinin gelmesi elbette manidar. Sezen Aksu açısından olumsuz bir taraf yok. Yıllar önce piyasaya kazandırdığı bir isim gelip ondan özür diliyor, tabii ki olgun davranıp kabul eder. Herkes günün sonunda affedilir çünkü. Sonsuz küslük yoktur.

Aşk değil dizi çıkabilir

Cansu Dere’yle Engin Akyürek’i herkes birbirine yakıştırdı. Taraflar bu ilişkiyi teyit etmemiş olsa da, böyle bir ilişki ihtimalinin sevenlerini heyecanlandırmasını neye bağlıyorsunuz? Her iki tarafın cool duruşu mu etkili?





Onur Baştürk: Sanırım bu ilişki haberine en çok Engin Akyürek fanları heyecanlandı. Çünkü sadece bizde değil, yurtdışında da hayranları var. Ama duyduğum kadarıyla zaten böyle bir ilişki yok. Heyecan yapmasınlar.

Ömür Gedik: Herkes birbirine yakıştırdı da, kendilerinden ilişkiye dair bir onay gelmedi ki. Ben çok olabilir bir aşk gibi de görmüyorum zaten onlarınkini. Onaylayanlar ya da tam tersi kıskananlar, boşuna nefes tüketiyorlar gibi geliyor.

Cengiz Semercioğlu: Aşk doğru olmasa da bu haberlerden sonra bir dizi projesi çıkar herhalde. Hatta ben bu aşk haberini ilk duyduğumda birlikte oynayacakları yeni bir dizinin teaser’ı mı diye düşündüm. Sonuçta iki oyuncu da boşta şu anda, bence ya nisana ya eylüle yeni bir proje çalışacaklar. Bu işin arkasından dizi çıkarsa şaşırmayın.

O iyi insanlar, o güzel

atlara binip çekip gittiler

Zeki Alasya, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe, Münir Özkul... Bu fotoğraf size ne anlatıyor, ne hissettiriyor?





Ömür Gedik: Bu fotoğraf bana çocukluğumu, mutluluğu, her şeyin çok daha temiz ve saf olduğu günleri hatırlatıyor. Çok çabuk gittiler ama bize de şahane anılar bıraktılar. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin.

Cengiz Semercioğlu: Münir Özkul’un da aramızdan ayrılmasıyla bu kare tarih oldu ve Türkiye’nin ortak paydalarından biri daha azaldı. “O iyi insanlar, o güzel atlara binip çekip gittiler. Demirin tuncuna, insanın piçine kaldık” diyor ya Yaşar Kemal, bu fotoğraf da o hesap işte...

Onur Baştürk: Eski Türkiye’yi anımsatıyor. Güzel, neşeli, henüz kutuplaşmamış Türkiye’yi. Sezen’in şarkısını bir de; “Eskidendi çok eskiden...” Hüzünlü maalesef bu fotoğraflara bakmak...

Normal evlilik

yapsa şaşardık

Şevket Çoruh, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Özge Turna’yı yılın son günü “Kalk hadi evlenmeye gidiyoruz” diyerek nikâh masasına oturttu. Gelinliği bile olmayan Özge Turna beyaz bir elbise giydi. Güzel bir evlilik sürprizi mi sizce bu?





Cengiz Semercioğlu: Özge’nin bu sürprizle çok mutlu olduğunu öğrendim, gerçekten de haberi yokmuş. Hangi kadın mutlu olmaz ki böyle bir sürpriz karşısında? İki ay önce Şevket tektaş hediyesiyle ciddiyetini göstermişti zaten. Baba Sahne’nin kurucusundan böyle bir ‘baba evlilik’ teklifi beklenirdi zaten...

Ömür Gedik: Şevket Çoruh bu, normal bir evlilik yapsa şaşardık, olmazdı zaten. Eminim Özge de alışıktır Şevket’in bu hallerine. Gelinlik giyip hazırlık yapmak falan da çok demode ve sıkıcı zaten. Şahane yapmışlar. Allah mutlu etsin.

Onur Baştürk: Güzel bir sürpriz bence. Hayat beklemez çünkü. Hem evlenme işini de bu kadar abartmaya gerek yok işte, Şevket Çoruh’la Özge Turna en iyisini yapmış. Sonradan isterlerse bir düğün yaparlar, orada gelinlik giyerek zaten işin o yönünü de tatmış olur Özge Turna.

Haber doğru değil

Vahide Perçin ve Altan Gördüm, 22 yıllık evliliklerini bitirip boşanmıştı. 5 yıllık ayrılıktan sonra kızlarının ısrarıyla yeniden bir araya geldikleri, ikinci kez nikâh masasına oturacakları iddia edildi. Bu ‘ikinci baharı’ nasıl değerlendiriyorsunuz?





Cengiz Semercioğlu: Ben bu haberin doğruluğundan şüpheliydim. Altan Gördüm de doğru olmadığını açıkladı zaten. Tarafların 5 yıldır ayrı olmalarına rağmen kızları Alize’yle ve birbirleriyle çok düzgün ilişkileri var. Bunu neden yeniden nikâh masasına taşısınlar ki? İkinci baharlarını böyle yaşıyorlar zaten.

Ömür Gedik: Boşanıp tekrar evlenen çiftler yok değil. Ama haber gerçek olsaydı; aradan geçen onca zamandan, akan onca sudan sonra eski tadı tuzu olmazdı zaten...

Onur Baştürk: Aralarında bitmeyen bir bağ var. Lakin iddia gerçek olsa bile illa evlenmek mi gerek?

Wilma’nın açıklaması

doğallık mı

“Arif v 216”nın galasına katılan Wilma Elles’in muhabirlere “Bugün bacaklarımı tıraş etmeyi unuttum” demesi doğallık mı, yoksa gaf mı?





Onur Baştürk: Bence doğal. Ayrıca Wilma’nın Türkleşmediğinin bir kanıtı. Çünkü bir Türk kadını asla böyle bir şey demez. Yabancılar rahattır bu konularda. Bir biz kafayı fazla takarız.

Ömür Gedik: Wilma Elles o kadar sarışın ki, tüyleri mi varmış gerçekten de! Bir de epilasyon denen şey var artık, tıraş mı kaldı? Dalga geçmiştir, espri yapmıştır herhalde.

Cengiz Semercioğlu: Tamam doğallık da bu kadar doğallığa ne gerek var onu anlamadım. Kimse bu konuyla ilgili bir soru sormamış, gece bir ağda markasının lansmanı değil, öyleyse bu açıklama neyin nesi? Yanında eşi bile şaşırıyor zaten, bizim şaşırmamız haydi haydi normal.

Doğallık harikası!

Yeliz Yeşilmen’in eşi Ali Uğur Akbaş’ın yataktan atletli fotoğrafını paylaşmasını, daha sonra “Atatürk’ün de atletli fotoğrafı var” diyerek olayı savunmasını nasıl yorumluyorsunuz?





Cengiz Semercioğlu: İşte bir ‘doğallık harikası’ daha! Her yaptığımızı, her anımızı koyacak mıyız sosyal medyaya? Sonra da “Benimle dalga geçtiler” diye yakınıyor Yeliz. Sen malzeme verirsen geçerler tabii... Atatürk’ün atletli fotoğrafıyla durumu izah etmeye çalışmak ise bu fotoğrafa tüy dikti.

Ömür Gedik: Atatürk’ü niye karıştırdılar bu işe anlamadım. Yorum yapmak bile istemiyorum.

Onur Baştürk: Her açıdan ‘kitsch’ bir fotoğraftı. Olay sadece atlet değildi ki! O abartı, o rüküşlük cidden göz bulandırıcıydı.

Orantısız hiddet!

Ayça Tekindor “Arif v 216” için “Hayatımda izlediğim en kötü film” deyince, Zafer Algöz’ün verdiği “IBAN’ı gönder paranı geri göndereyim” yanıtı tartışma yarattı. Magazin Konseyi, Algöz’ün tepkisini masaya yatırdı.





Onur Baştürk: Zafer Algöz’ün Ayça Tekindor’a yanıtı hiç hoş değil. Herkes filmi beğenmek zorunda değil ki... Ayrıca Algöz’ün yanıtı sayesinde Tekindor’un filmi beğenmediğini öğrenmiş olduk, yani Algöz iki kere hata yapmış oldu. Bir, eleştiriye karşı hoşgörüsüz olmak. İki, Tekindor’un görüşünü cümle aleme duyurmak...

Ömür Gedik: İnsanlar bir ürünü beğenip beğenmeme ve bunu dile getirme özgürlüğüne sahip. Herkes de her şeyi beğenmek zorunda değil. Zafer Algöz olumsuz yoruma neden saygı gösterememiş anlamadım. Bu tip bir ego ifşasını da kendisine hiç yakıştıramadım. Çok da severim kendisini. Çıkıp “Twitter hesabım çalındı, başkası yazdı o cümleyi” dese öyle bir rahatlayacağım ki...

Cengiz Semercioğlu: Cem Yılmaz 10 aydır filme o kadar yükleme yaptı ki, belli ki yanındakiler de bundan fazlasıyla etkilenmiş. İlk gelen eleştiriye de Zafer bu saçma tepkiyi gösterdi. Oysa hiç böyle biri değildir. Kaldı ki aynı dönemlerde Zaga’da çalıştığı bir isme yaptı bunu. Vallahi ben korktum, Ayça’ya bunu yapan, filmi eleştirmeye kalksak bize ne yapar acaba? Orantısız şiddet değil ama orantısız hiddet bu...