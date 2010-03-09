Yıldız Savaşları:Sittin Senenin İntikamı

Bir de Diyarbakır – Bursa savaşları var. Şu an 2.bölüm oynuyor. “Sittin Senenin İntikamı”

Diğer bölümler nelerdi, hatırlayalım.

İlk bölümde Diyarbakır’ı dışlıyorlar, bölgeyi zaten silmişsin, adamlar küme düşüyor, azimli sıçan taşı deler misali Süper Lig’e tekrar geri geliyor, belli ki bu olaylar sportif değil siyasi, sen makro hiç bir önlem almıyorsun.

Bu Gizli Tehlike.

Çocuklar 1000 km yol yapmış, belki takımdaki hiç kimse Kürt asıllı değil, Diyarbakır doğumlu hiç değil, sen Bursa maçında “PKK dışarı” diye bağırıyorsun.

Bu Kıroların saldırısı. Pardon Klonların saldırısı.

E tabi, Bursa eninde sonunda Diyarbakır’a gidiyor, oralar zaten provakasyona hazır bir bölge. Oraların taşı meşhur. Taşlar yağıyor, camlar kırılıyor, kan akıyor.

Bu Sith’in İntikamı. Sittin sene bu olaylar zaten düzelmez.

Akşam başkanlar çıkıyor, “Özür dileyelim, fakat beton kafasına değil de ensesine geldi, öpeyim geçsin” diyor.

Yeni Umut.

Ağzı olan konuşuyor, bir kişi hariç: Herkes Federasyon Başkanı Mahmut Özgener’i bekliyor.

İmparator.

Kanaltürk’te görüntüler, yorumlar, tartışmalar. E tabi sen ortalığı bu kadar boş bırakırsan, Ahmet Çakar işte böyle geri döner.

Jedi’nin Dönüşü.