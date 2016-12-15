Yıldız savaşında bir Danimarkalı: Mads Mikkelsen

◊ Serinin yeni filmini izledik, yine muhteşem olmuş. Gerçi bir “Star Wars” hayranı olarak her filmden sonra “harikaydı” diyorum ama “Rogue One” gerçekten serinin en iyilerinden... Öncelikle bunun için sizi tebrik ederim.
- Teşekkür ederim.
◊ Bize biraz canlandırdığınız karakterden bahseder misiniz?
- Filmde Jyn’in (Felicity Jones) babası bilim adamı Galen Erso’yu oynuyorum.
◊ Galen ne üzerine çalışıyor?
- Bir enerji kaynağı üzerine çalışıyor ama nükleerden bile daha güçlü bir enerji bu... Eğer başarılı olursa evrenin enerji problemini çözecek boyutta...
EFSANENİN PARÇASI OLDUĞUMU İZLANDA ÇEKİMİNDE ANLADIM
◊ Bu “Star Wars” filminde baba-kız ilişkisi de ön planda sanki...
- Evet, bütün “Star Wars” filmlerinin merkezinde aile duygusu var aslında. Bir “Star Wars” evreni var, bizler da o Star Wars evrenine aitiz.
◊ Biliyorum filmle ilgili çok konuşmak istemiyorsunuz ama Krennic ile karşılaştığınız o ilk sahne inanılmazdı. Nerede çektiniz?
- İzlanda’da çektik... O sahne için saatlerce yürüdüm. Yağmur yağıyordu, hava çok soğuktu ve uzun bir çekimdi. Ama her anına değdi. O sahnede, Stormtrooper’lar ortaya çıktığı anda farkına vardım ki ben gerçekten “Star Wars” efsanesinin bir parçasıyım.
◊ Bu yıl iki büyük bütçeli filmle beyazperdedesiniz: “Dr.Strange” ve “Star Wars”... Danimarka’dan gelen bir oyuncu olarak, böyle büyük yapımlarda yer almak nasıl bir his?
- Sete gittiğim ilk günleri hatırlıyorum, “Böyle bir şey mümkün olamaz” diyordum kendi kendime... Uçsuz bucaksız setler, sayısız figüran... Dünyanın en çılgın yaratıcılığına sahip kişilerin yarattığı bir evrenin içinde kayboluyorsun. Danimarka’dan gelen bir oyuncu için anlamı büyük tabii...
HAYATIM 20 YIL ÖNCE NASILSA ŞİMDİ DE ÖYLE
◊ Danimarka’da kendi halinde bir oyuncuyken böyle büyük yapımlarda yer almak hayatınızda neler değiştirdi?
- Hayatım 20 yıl önce nasılsa şimdi de aynı, sadece yaptığım işler değişti. 50 yaşındayım... Danimarka’dan 16 yaşında gelip bu hayata girseydim farklı olurdu... Ama yaşın insan hayatına etkisi büyük. İşimi en iyi şekilde yapıp sonra geriye çekiliyorum...
◊ Kopenhag’da mı yaşıyorsunuz?
- Evet...
◊ Nasıl bir hayatınız var çalışmadığınız zamanlarda?
- Sıradan, herkes gibi... Ailemle vakit geçiriyorum, bol bol spor yapıyorum.
◊ Mesela...
- Spor olsun diye değil, zevk aldığım için yaptığım sporlar var. Mesela tenis, basketbol ve bisiklete binmek...
◊ Danimarka filminde rol almak ister misiniz?
- Bir proje eğer iyiyse, içime sinerse, Danimarka, Japonya, Türkiye fark etmez, oynarım.
Mads Mikkelsen kimdir
Oyuncu olmadan önce atletizm ve dans hayallerini gerçekleştirmek için çabalayan, 1965 Danimarka doğumlu oyuncu... Oyunculuğa odaklandıktan sonra Aarhus School’da oyunculuk eğitimi aldı. Profesyonel oyunculuk kariyerine 1996’da başladı. 2012’de, “The Hunt”taki rolüyle Cannes Film Festivali’nde en iyi erkek oyuncu seçildi. NBC’nin karanlık drama serisi “Hannibal”ın Hannibal Lecter’ı Mads Mikkelsen, bugün vizyona girecek “Star Wars: Rouge One”da ise Galen Erso’yu canlandırdı.
BENİM FAVORİM HAN SOLO, ÇÜNKÜ HARRISON FORD OYNUYOR
◊ Oynadığınız karakterlerin kişiliğini nasıl yaratıyorsunuz kafanızda?
- Karakteri yaratırken öncelikle oynadığın filmi anlaman gerekiyor. Her filmde farklı dinamikler var, eğer gerçek hikaye ise farklı, drama ise farklı, Marvel filmi ise farklı, Star Wars ise farklı bir tanımlama yaparsın. Filmin sınırlarını iyi çizip karakteri ona göre yaratmak gerekiyor. Tabii yönetmenin hayali de, vizyonu da bu işin en önemli parçası... Elimden geldiği kadar proje çerçevesinde en iyisini yaratmaya çalışıyorum.
◊ Sizin favori “Star Wars” karakteriniz kimdi?
- Han Solo...
◊ Neden?
- Harrison Ford (gülüyor)...
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