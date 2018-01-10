Yıldız oyuncu kadrosuyla ‘Cebimdeki Yabancı’, 2 Şubat'ta sinemalarda

Sezen Aksu’nun filme özel bestelediği “İhtimal Ki” şarkısının yer aldığı filmin ilk tanıtımı yıldız oyuncu kadrosunun eğlenceli danslarıyla dikkat çekti.
BKM, Frigo Film ve İmaj ortak yapımcılığındaki ‘Cebimdeki Yabancı’ için geri sayım başladı. 2 Şubat’ta vizyona girmeye hazırlanan filmin yapımcıları arasında ünlü yönetmen Ferzan Özpetek yer alırken, yönetmen koltuğuna ise usta oyuncu Serra Yılmaz oturuyor.
Belçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lydia Tuğutlu, Serkan Altunorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız gibi yıldız isimlerin başrollerinde yer aldığı filmin dikkat çekici ilk tanıtımı yayınlandı. Sezen Aksu’nun filme özel bestelediği ‘İhtimal Ki’ şarkısının yer aldığı tanıtımda, oyuncular müziğe eğlenceli danslarıyla eşlik ettiler.
Senaryosunu Murat Dişli’nin kaleme aldığı, teknolojinin hakim olduğu bugünün dünyasına kahkaha dolu ve gerilimli hikayesiyle ışık tutacak filmin afişi de sinemaseverlerle paylaşıldı. Başarılı tasarımcı Arda Aktaş imzalı afiş, farklı görsel diliyle dikkatleri üzerine çekti.
Çarpıcı konusu ve etkileyici oyuncu kadrosu ile seyirciyi sürprizi hiç bitmeyen bir hikâyeye davet edecek ‘Cebimdeki Yabancı’, 2 Şubat’ta sinemalarda!
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