Yıldız Moran’la çalışmak

Şair Özdemir Asaf’ın ölümünden kısa bir süre sonra eşi, iyi fotoğrafçı Yıldız Moran beni aramıştı. Özdemir Asaf, şiiriyle ilgili bir konuda beni aramalarını vasiyet etmişti.

Dosyalar halinde birçok şiiri vardı, onları mümkünse gözden geçirip yayıma hazırlamamı istedi.

Elbette “evet” dedim. İyi bir şairin benim şiir beğenime güvenmesinin beni ne kadar mutlu edeceğini tahmin edersiniz.

Bebek’teki evlerine gittim. Son derece zarif, hoş bir hanımla karşılaştım. Üç oğlu da; Gün, Olgun, Etkin oradaydı. Bir buçuk yıl boyunca her çarşamba ve pazar günü o evde çalıştım.

Yıldız Moran, daha önce bütün müsveddeleri daktiloya çekmişti.

İyi bir fotoğrafçı olduğunu biliyorduk ama oradaki çalışmalarım boyunca ne fotoğraf sanatından ne de kendi fotoğraflarından söz etti. Yıllar sonra bu inceliğini de idrak etmiştim. Mademki Özdemir Asaf için gelmiştim, araya kendi fotoğraflarını sıkıştırmış olmak gibi bir duygudan kaçınıyordu.

Şairin güzel ve okunaklı bir el yazısı vardı. Yıldız Moran’la beraber pembe, mavi pelür kitaplarına eğildik.

Sanatçının ölümünden önce yayımlamadığı eserler için daima bir tartışma olur. Eğer onları yayımlamadıysa beğenmediği içindir diye. Aile kalan şiirlerin yayımlanması için olur verdi ve kendisi de zaten beni bu konuda vasi tayin etmişti.

Yıldız Moran’ın fotoğrafları İstanbul Bienali’nde yer almıştı, daha sonra Pera Müzesi’nde de sergisi açıldı. Küratör Coşkun Kulaksız, ‘Zamanın Ötesinde Bir Fotoğrafçı’ yazısında onun aile ortamını anlattı.

O, akademik eğitimli ilk kadın fotoğrafçıydı, İngiltere’den döndüğünde dayısı Mazhar Şevket İpşiroğlu ile Anadolu gezisine çıktı.

Fotoğraflarını gördükten sonra, onunla çalıştığımız günleri anımsadım. Hep iltifat eden, teşekkür eden, şair eşini hep saygıyla ve övgüyle anan bir sanatçı.

Özdemir Asaf’ı ve Yıldız Moran’ı yakından tanıyınca, zihnimde uyumlu bir fotoğraf oluşturdum.

Kenter Tiyatrosu’nda düzenlediğimiz Özdemir Asaf gecesi için nasıl çalıştığına, nasıl bir sevgiyle çabaladığına tanıklık ettim.

Üç oğluyla ilişkileri, sevgiyle donatılmıştı. Babaları hakkında övgüden başka bir söz duymadım.

Bu yazıların amacına bir kez daha değinelim.

İyi fotoğrafçı Yıldız Moran’ın (*) fotoğraf albümü çıktı. Merih Akoğul’un hazırladığı ‘Yıldız Moran: Bir Dağ Masalı’ albümünü inceleyin.

Özdemir Asaf’ın şiir kitaplarını, çevirilerini de ihmal etmeyin.

(*) Eczacıbaşı Fotoğraf Sanatçıları Dizisi.