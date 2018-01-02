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Ülker'den 2 milyar liralık satış hamlesi

REUTERS/Hurriyet.com.tr
02.01.2018 - 11:19 | Son Güncelleme:

Yıldız Holding, Ülker Bisküvi'de sermayenin yüzde 30'una denk gelen 102.6 milyon adet hisseyi 2 milyar lira karşılığında Pladis Foods Limited'e sattı. Son gerçekleşen satışla Pladis'in Ülker'deki hissesi yüzde 51'e çıktı. Pladis de, Yıldız Holding'e bağlı şirketlerden biri konumunda.

Pladis, Yıldız Holding'in yüzde 100 iştiraki konumunda bulunuyor.

KAP'a Cuma akşamı yapılan açıklamaya göre, borsa dışında gerçekleşen alım işleminde pay başına fiyat 19.5 lira olarak belirlendi.

Açıklamada, Yıldız Holding'in söz konusu satış işlemini atıştırmalık kategorisindeki varlıklarını, hisselerinin tamamına sahip olduğu istiraki Pladis bünyesinde toplama stratejisinin devamı olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Buna göre, Yıldız Holding Pladis vasıtasıyla, Ülker Bisküvi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek.

Yıldız Holding, Aralık 2016'da da Ülker Bisküvi'nin yüzde 21'ine karşılık gelen 71.82 milyon adet hisseyi Pladis Foods Limited'a satmıştı. Son gerçekleşen satışla bu oran yüzde 51'e çıktı.

Ülker hisseleri saat 1110'da yüzde 0.61 düşüşle 19.55 liradan işlem görüyor.

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Ülkerden 2 milyar liralık satış hamlesi

ÇOK SAYIDA ŞİRKET, İŞTİRAKİ

Türkiye'nin önde gelen şirketlerden biri konumundaki Ülker Bisküvi A.Ş'nin iştiraki konumunda ise, Ülker Çikolata A.Ş Biskot Bisküvi A.Ş, Atlas Gıda Pazarlama A.Ş., Reform Gıda A.Ş, Godiva Belgium BVBA gibi çok sayıda şirket bulunuyor.

 

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