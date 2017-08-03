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    Yıldız Hamidiye Camisi Erdoğan'ın katılımıyla, cuma namazında ibadete açılacak

    AA
    03 Ağustos 2017 - 22:00Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 22:02

    Yıldız Hamidiye Camisi, restorasyon çalışmalarının ardından yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla cuma namazında ibadete açılacak

    Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1885'te mimar Nikolaidis Jelpuylo'ya yaptırılan Yıldız Hamidiye Camisi, restorasyon çalışmalarının ardından yarın cuma namazıyla ibadete açılacak.

    İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü Mürsel Sarı, yaptığı açıklamada, 2013 yılı Haziran ayında başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve caminin açılışa hazır hale getirildiğini söyledi.

    Yıldız Hamidiye Camisi Erdoğanın katılımıyla, cuma namazında ibadete açılacak

    Caminin çok özel mimari özellikler taşıdığını vurgulayan Mürsel Sarı, şu bilgileri verdi:

    "Restorasyon çalışmaları 2 kapsamda yürütüldü. Birinci kısım caminin, ana binanın onarılmasıydı. İkinci kısım da çevre düzenlemesiydi. Birinci kısımda yaklaşık 16 milyon lira civarında bir harcama yapıldı. Çevre düzenlemesi için de 11 milyon lira civarında bir harcama, toplamda 27 milyon liralık bir imalat gerçekleştirildi. Bu kapsamda tepeden tırnağa cami elden geçirildi. Öncelikle ahşap kubbenin kurşunları açıldı, onlar yenilendikten sonra dış duvarlar, dış etkenlerden oluşan kirler, paslardan arındırıldı. Sağlamlaştırmayla ilgili drenajlar yapıldı.

    Yıldız Hamidiye Camisi Erdoğanın katılımıyla, cuma namazında ibadete açılacak

    Caminin içine geldiğimizde görüldüğü üzere çok zengin süslemeler var. Yıldız motifleri olan bir eser bu. Bunların hepsi temizlendi. Kalem işleri açısından da çok zengin. Burada karma bir üslup var. Selçuklu izleri de görülmekte, Osmanlı ve 1885'lerde yapıldığını düşünecek olursak barok üslup da etken olmaya başlamış mimaride. Dolayısıyla buradaki kalem işlerinin raspa yöntemiyle orijinallerine ulaşıldı. Onlarda iyileştirmeler yapıldı. Yine ısıtma, soğutma sistemleri, tümü elden geçirilerek daha uzun yıllar ibadet edilir mekan haline getirilmeye çalışıldı."

    Yıldız Hamidiye Camisi Erdoğanın katılımıyla, cuma namazında ibadete açılacak

    Mürsel Sarı, caminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın cuma namazıyla ibadete açılacağını belirtti.

    Caminin orta mekanında bulunan avizenin çok değerli olduğuna dikkati çeken Sarı, "Avizenin Alman İmparatoru 2. Wilhelm tarafından camiye hediye edildiğini biliyoruz. Bunun da zaman içinde kısmi arızaları vardı. Onlar da yenilenerek temizlendi ve yerine asıldı. Gerçekten o da çok değerli ve önemli bir parça." diye konuştu.

    Yıldız Hamidiye Camisi Erdoğanın katılımıyla, cuma namazında ibadete açılacak

    Etiketler: Yıldız Hamidiye Camisi , erdoğan , cami , Cami
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