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Yıldız Çağrı Atiksoy: 'Erkeği cazip kılan vicdanı ve zekasıdır'

Yalın, rahat, sessiz sakin, kaprissiz, mesafeli ama gülünce bambaşka... Ve ısınma turlarından sonra çok samimi, çok sıcak. “Evli ve Öfkeli” dizisinin Mine’si Yıldız Çağrı Atiksoy’un ekran dışındaki halini merak ediyorsanız, işte ta kendisi. Elele dergisi, kasım sayısında Atiksoy’un hayatına küçük bir pencere araladı.

Hürriyet Haber
21 Kasım 2015 - 13:37:45

Güzellik sizin için ne ifade ediyor, “güzel kadın”ı nasıl tanımlarsınız?
- Güzellik benim için iç huzurun dengelenmesi ve gerçek anlamda mutluluğa kavuşmak anlamına geliyor. Maneviyatı güçlü olan kadın, her koşulda güzel kadın.
Güzel kadın imajına zarar veren en büyük etkenler neler sizce?
- Güzelliğin silah olarak kullanılıp basitleştirilmesi olabilir mesela.
Çok sade ve doğal bir yanınız var. Makyajla aranız nasıl? Günlük hayatta ruj, far, allık seçerken hangi renkleri tercih ediyorsunuz?
- Mesleğim gereği makyajdan uzak kalamıyorum ama özel hayatımda olabildiğince yapmamayı tercih ediyorum. Bakır, siyah ve gri tonlarını severim. Allıkta şeftali renklerini, rujda ise ya bordo ya da pastel tonları tercih ediyorum.
Cilt bakımıyla ilgili annenizden öğrendiğiniz ilk kural neydi, hatırlıyor musunuz?
- Cildimi gül suyu ile temizlemek.
Gizli güzellik sırlarınız var mı?
- Dengeli bir yaşam, dengeli beslenme ve mutlaka yoga. Hepsi insanı doğal olarak güzelliğe kavuşturuyor.

Yıldız Çağrı Atiksoy: Erkeği cazip kılan vicdanı ve zekasıdır


GÜNE GÜZEL BAŞLAMANIN YOLU ŞÜKÜRDEN GEÇİYOR

Güne başlamanın en güzel yolu ne sizce?
- Şükrederek uyanmak.
Üç kelimeyle stilinizi nasıl tarif edersiniz?
- Rahat, sade ve etnik.
Muhteşem bir stilin kuralları neler sizce?
- Sade, cool ve şık olmak, gösterişten uzak durmak yeterli. Benim tarzım ne çok maskülen ne de aşırı feminen. İkisini harmanlamayı tercih ediyorum.
Gardırobunuzda sınırsız sayıda olmasından asla rahatsızlık duymayacağınız şey nedir?
- İspanyol paça jean ve beyaz tişört.
Günlük giyim tarzınızı hangi parçalar oluşturuyor?
- Jean, etnik tişört ve vazgeçemediğim şallarım.
Stil ikonunuz kim?
- Miranda Kerr. Oldukça maskülen ve aynı zamanda feminen. Günlük tarzını beğeniyorum. Çok sade ama bir o kadar da şık giyiniyor.

GİTTİĞİM HER ÜLKEDEN ÇAN VE KRİSTAL ALIRIM

Takıntılı biri misiniz?
- Titizlik takıntım var. Düzen hastasıyım.
Takıntılı bir şekilde her sezon mutlaka aldığınız bir aksesuvar var mı?
- Gözlük takıntım var.
Her kadının gardırobunda mutlaka olması gereken parça ne sizce?
- Küçük siyah elbise.
Yurtdışına çıktığınız zaman özellikle topladığınız parçalar var mı?
- Gittiğim her ülkeden çan, değişik taşlar ve kristaller alırım.
Peki, hayatta nelerden asla vazgeçemezsiniz?
- Ailemden ve sevdiklerimi korumaktan kesinlikle vazgeçmem. 

KADINDAN DAHA GÜÇLÜ BİR VARLIK YOK

Bir erkekte ilk bakışta ne dikkatinizi çeker?
- Gülüşü.
Bir erkeği sizin için cazip kılan özellikler neler peki?
- Vicdanı ve zekası.
“Evli ve Öfkeli”de mutsuz evlilikler yaşayan bir grup kadının dostluğu ve her şeye rağmen hayata tutunma çabası var. Siz kadın-erkek ilişkilerine nasıl bakıyorsunuz? Mutlaka olması gereken ve asla olmaması gereken kurallar var mı sizce?
- Genel olarak insanların iletişiminin ve kurduğu ilişkilerin dünyevi değerlerden oluştuğunu görüyorum. Karşılıklı şeffaflık ve dürüstlük en temeli. Vicdanlı iki kalbin birleşimi şart. Vicdani değer ve saygı olmazsa olmaz.
Kadın-erkek ilişkileri söz konusu olunca kadınların daha güçlü olduğuna ve hayata daha sıkı tutunduğuna inanıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
- Kadın bu dünyaya bir can getiriyor, daha ötesi var mı? Dokuz ay boyunca tüm yüküyle karnında taşıyor ve bir ruha hayat veriyor. O canla kendisi de hayata tutunuyor. Doğduğumuz andan itibaren bize bu değerler bahşediliyor. Kadından daha güçlü bir varlık olabilir mi dünyada?

Yıldız Çağrı Atiksoy: Erkeği cazip kılan vicdanı ve zekasıdır

SON ZAMANLARDA...

En keyifle izlediğiniz film?
- Peekay.
Elinizden düşüremediğiniz kitap?
“Fi”, “Çi” ve “Pi” üçlemesi; muhteşemdi.
En sevdiğiniz müzik türleri?
- Deep house, chill out, ambient ve elektrohouse.

Yayınlanma Tarihi : 21 Kasım 2015 - 13:30:00
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