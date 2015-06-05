Yıldız Asyalı'ya hapis cezası

Genç oyuncu Yıldız Asyalı, 12 Kasım 2014'te aracı ile seyir halinde iken Taksim Mete Caddesi üzerinde trafik kontrolü yapan polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan alkol muayenesinde 1.20 promil alkollü olduğu belirtilen Asyalı hakkında alkollü araç kullandığı gerekçesiyle işlem yapıldı ve dosyası savcılığa bildirildi. Asyalı savcılık ifadesinde "Arkadaşlarıyla birlikte kutlamadan döndüklerini, alkol aldığını fakat kendisinde olduğunu, aracını başka bir arkadaşına emanet etmek istemediğini" ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda Yıldız Asyalı hakkında, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle "Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanmak" suçundan iki yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen ilk duruşmaya Yıldız Asyalı ve avukatı katıldı. Yıldız Asyalı hâkim karşısında suçlamayı kabul ederek, pişman olduğunu söyledi. İlk duruşmada davayı karara bağlayan mahkeme, suçun sübuta erdiğine karar vererek sanık Yıldız Asyalı'yı alkollü araç kullanmak suçundan 40 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme tarafından Asyalı'nın, duruşmadaki iyi hali ve sabıkasız oluşu göz önünde bulundurularak ceza 1/6 oranında indirildi ve ceza 33 gün hapis cezasına çevrildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. ( Sabah )
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