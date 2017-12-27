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    Yıldırım'dan sürpriz veliaht prens açıklaması

    AA
    27.12.2017 - 21:26 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, “Suudi Arabistan, Türkiye bölgede uzun vadede kalıcı barışın, istikrarın hakim olması için iki kilit ülkedir” dedi.  Yıldırım, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Türkiye'yi ziyaret edeceğini de açıkladı.

    Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da gerçekleştirdiği ziyaretlerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ziyaretinin Suudi Arabistan’a başbakanlık düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olduğunu belirten Yıldırım, ziyaretin kısa ancak verimli geçtiğini ifade etti. İlk olarak Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz El Suud tarafından kabul edildiğini söyleyen Yıldırım, Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.

    MASADA İKİ KONU

    Yıldırım, görüşmelerin gündeminde iki konunun yer aldığını bunlardan birincisinin bölgesel konular olan Irak, Suriye, Filistin-İsrail meselesi, Yemen’deki iç savaş, Libya’daki gelişmeler olduğunu söyledi. Görüşülen diğer konun ise ikili ilişkiler olduğunu belirten Başbakan Yıldırım, ikili ticaretin daha da geliştirilmesi, savunma sanayide müşterek projelerin hayata geçirilmesi gibi konuların ele alındığının ifade etti. Başbakan Yıldırım, “Çözüm yolları bakımından konulara ortak bakış açımız var. Çözüm noktasında farklı düşüncelere sahip olduğumuz konularda var. Bunları da samimi ve dürüst bir şekilde değerlendirdik.

    KİLİT ÜLKELER

    Suudi Arabistan, Türkiye bölgede uzun vadede kalıcı barışın istikrarın hakim olması için İki kilit ülkedir. Dolayısıyla her konuda bu iki ülkenin müşterek çalışması, Türkiye bakımından Suudi Arabistan bakımından değil aynı zamanda bölgesel ve küresel barış açısından da zaruridir” dedi.

    Başbakan Yıldırım açıklamasının devamında, yakın zamanda Veliaht Prens’in Türkiye’ye ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

    Etiketler: Suudi Arabistan Veliaht Prensi
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