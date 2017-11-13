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    Yıldırım'dan İran'a başsağlığı mesajı

    AA
    13.11.2017 - 20:26 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri'yle telefonda görüştü.

    Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yıldırım görüşmede, Irak-İran sınırına yakın bir noktada dün gece meydana gelen ve iki komşu ülkeyi de etkileyen deprem nedeniyle hayatını kaybeden İran vatandaşları için başsağlığı dileklerini iletti.

    Bu zor günde İran'ın yanında olduklarını bildiren Başbakan Yıldırım, aynı acıların bir daha yaşanmaması temennisini dile getirdi.

    Yıldırım, ayrıca ihtiyaç duyulduğu takdirde Türkiye'nin yaraları sarmak için yardıma hazır olduğunu da belirtti.

    İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri ise görüşme için Başbakan Yıldırım'a teşekkür ederek, ihtiyaç hasıl olduğu takdirde bilgi vereceklerini kaydetti.

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