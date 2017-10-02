Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Yıldırım'dan ABD'ye taziye mesajı

    Yıldırım'dan ABD'ye taziye mesajı

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 21:29 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Las Vegas'taki silahlı saldırıya ilişkin, "ABD'nin dostu ve müttefiki Türkiye'nin Başbakanı olarak bu menfur saldırı karşısında Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve halkı ile dayanışmamızı teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

    Yıldırım, Las Vegas'taki silahlı saldırıya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, konser sırasında gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyduklarını belirtti.

    "ABD'nin dostu ve müttefiki Türkiye'nin Başbakanı olarak bu menfur saldırı karşısında Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve halkı ile dayanışmamızı teyit ediyorum." ifadesine yer veren Yıldırım, ABD'nin acısını derinden paylaştıklarını kaydetti.
    Başbakan Yıldırım, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına Türk halkı ve şahsı adına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

    Etiketler: yıldırım , abd , mesaj
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri