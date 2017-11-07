Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Yıldırım'a off-shore çağrısı: Meclis araştırsın

    Yıldırım'a off-shore çağrısı: Meclis araştırsın

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    07.11.2017 - 23:40 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım’ın çocukları ve yakınlarının Malta’da off-shore şirketleri olduğuna dair haberler üzerine yaptığı “Her türlü soruşturma yapılabilir. Özellikle de istiyorum” açıklamasına yanıt verirken “Umuyorum Sayın Başbakan sözünün arkasında durur” dedi. Kılıçdaroğlu, dün CHP grubunda özetle şunları söyledi:

    KENDİSİ ŞAKLABAN
    “HERKESİN gözü önünde iki gazimizi darp edebiliyorlar. Cesareti kimden alıyorlar? Bu ülkede rahatlıkla geziyorsan o gazilerin sayesindedir. Onlara kalkan her el millete kalkmıştır. Havuz medyasından bir köşe yazarı, gazilere ‘şaklaban’ diyecek kadar aklını yitirmiş. Aslında kendisi bir şaklaban. Daha ağırını konuşacağım ama millete karşı ayıp olur. O gazetenin sahipleri ne yapacak? Sen bu kelimeyi kullanamazsın diye kapının önüne mi koyacaklar? Bir şaklaban bir gazetede yazı yazamaz. Merak ediyorum, iktidar kanadı, Başbakan, AK Parti Genel Başkanı ne yapacak? Gazilere sahip mi çıkacaklar yoksa şehitlere ‘kelle’ dedikleri gibi aynı tavrı sergileyecekler mi?

    Dedik ki, 17 ay beklemeyelim, erken seçime gidelim, yerel yönetimlerde. Kaçtılar. Şimdi teklifi biraz daha yumuşatıyorum, kaçmasın diye. Gel, istifa eden ve görevden alınan belediye başkanları için erken seçim yapalım. Niçin kaçıyorsun?

    HALKA VERGİ ÖDET...
    Ne diyorlar, ‘Ey vatandaş vergini öde, yastık altındaki altınları çıkar, dövizini bozdur’. Bir şey istiyorsan önce kendin yapacaksın. Sen ödemiyorsun, şirketi niye Malta’da kuruyorsun, vergi cennetlerine kuruyorsun? Vatandaşa ‘vergini öde’ diyorsun ama sen başka yere götürüyorsun. Gün içinde 494 çeşit vergi ödüyor vatandaş. Bu Ankara’daki beyler vergi ödememek için şirketlerini götürüp vergi cennetlerinde kuruyor. Vatandaşa vergi ödet, sen vergi ödeme ve Türkiye’yi yönet.

    Başbakan, ‘çocuklarım dahil herkesin hesabı incelensin’ diyor. Sayın Yıldırım’a içten teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlarım vergi cennetinde kimin ne kadar parası var, kimin ne kadar şirketi var, ortaya çıksın diye Meclis’e araştırma önergesi verecekler. Umuyorum Sayın Başbakan, verdiği sözünün arkasında durur ve hep birlikte aydınlatmış oluruz.”

    Yıldırıma off-shore çağrısı: Meclis araştırsın
    ŞEHİT AĞABEYİ CHP'Lİ OLDU: ŞIRNAK’ta şehit olan kardeşi Ali Alkan’ın Osmaniye’de düzenlenen cenaze töreninde gösterdiği tepkiyle ve ardından TSK’dan ihraç edilmesiyle gündeme gelen Mehmet Alkan, CHP’ye üye oldu. Eski yarbay Alkan’ın rozetini, dün grup toplantısında Kılıçdaroğlu taktı. / Rıza ÖZEL / ANKARA

    Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri