Yıldırım'a off-shore çağrısı: Meclis araştırsın

KENDİSİ ŞAKLABAN

“HERKESİN gözü önünde iki gazimizi darp edebiliyorlar. Cesareti kimden alıyorlar? Bu ülkede rahatlıkla geziyorsan o gazilerin sayesindedir. Onlara kalkan her el millete kalkmıştır. Havuz medyasından bir köşe yazarı, gazilere ‘şaklaban’ diyecek kadar aklını yitirmiş. Aslında kendisi bir şaklaban. Daha ağırını konuşacağım ama millete karşı ayıp olur. O gazetenin sahipleri ne yapacak? Sen bu kelimeyi kullanamazsın diye kapının önüne mi koyacaklar? Bir şaklaban bir gazetede yazı yazamaz. Merak ediyorum, iktidar kanadı, Başbakan, AK Parti Genel Başkanı ne yapacak? Gazilere sahip mi çıkacaklar yoksa şehitlere ‘kelle’ dedikleri gibi aynı tavrı sergileyecekler mi?



Dedik ki, 17 ay beklemeyelim, erken seçime gidelim, yerel yönetimlerde. Kaçtılar. Şimdi teklifi biraz daha yumuşatıyorum, kaçmasın diye. Gel, istifa eden ve görevden alınan belediye başkanları için erken seçim yapalım. Niçin kaçıyorsun?



HALKA VERGİ ÖDET...

Ne diyorlar, ‘Ey vatandaş vergini öde, yastık altındaki altınları çıkar, dövizini bozdur’. Bir şey istiyorsan önce kendin yapacaksın. Sen ödemiyorsun, şirketi niye Malta’da kuruyorsun, vergi cennetlerine kuruyorsun? Vatandaşa ‘vergini öde’ diyorsun ama sen başka yere götürüyorsun. Gün içinde 494 çeşit vergi ödüyor vatandaş. Bu Ankara’daki beyler vergi ödememek için şirketlerini götürüp vergi cennetlerinde kuruyor. Vatandaşa vergi ödet, sen vergi ödeme ve Türkiye’yi yönet.



Başbakan, ‘çocuklarım dahil herkesin hesabı incelensin’ diyor. Sayın Yıldırım’a içten teşekkürlerimi sunuyorum. Arkadaşlarım vergi cennetinde kimin ne kadar parası var, kimin ne kadar şirketi var, ortaya çıksın diye Meclis’e araştırma önergesi verecekler. Umuyorum Sayın Başbakan, verdiği sözünün arkasında durur ve hep birlikte aydınlatmış oluruz.”





ŞEHİT AĞABEYİ CHP'Lİ OLDU: ŞIRNAK’ta şehit olan kardeşi Ali Alkan’ın Osmaniye’de düzenlenen cenaze töreninde gösterdiği tepkiyle ve ardından TSK’dan ihraç edilmesiyle gündeme gelen Mehmet Alkan, CHP’ye üye oldu. Eski yarbay Alkan’ın rozetini, dün grup toplantısında Kılıçdaroğlu taktı. / Rıza ÖZEL / ANKARA



