Yıldırım ve Kılıçdaroğlu yarın görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın bir araya gelecek. Meclis’te yapılması planlanan görüşmenin ana gündemini OHAL’in tekrar uzatılması ve Kerkük’te yaşanan son gelişmeler oluşturacak.
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