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    Yıldırım ve Kılıçdaroğlu yarın görüşecek

    Gizem KARAKIŞ/ANKARA
    16.10.2017 - 21:50 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın bir araya gelecek. Meclis’te yapılması planlanan görüşmenin ana gündemini OHAL’in tekrar uzatılması ve Kerkük’te yaşanan son gelişmeler oluşturacak.

    Başbakan Yıldırım ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi salı günü 14.30'da gerçekleşecek.

     

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    Etiketler: gazetehaberleri , binali yıldırım
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