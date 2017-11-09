Yıldırım uçakta konuştu: 7/24 diyalog hattı

Pence ile görüşmesi ardından Washington-New York yolculuğu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Diyalogun devam etmesini kararlaştırdık. Sorunları anlık müdahalelerle, telefonlarla çözümü konusunda mutabık kaldık. 24 saat karşılıklı telefonlarımız ulaşılabilir olacak."

Pence ile YPG'ye verilen silahlardan FETÖ ile mücadeleye, Rıza Zarrab davalarına dek iki ülke arasındaki bütün konuları ele aldıklarını söyleyen Yıldırım, görüşmenin genel olarak "müspet" hava içinde geçtiğini söyledi.

Türkiye ve ABD arasındaki son zamanlarda kötüleşen ilişkilerin iki ülkeye de faydasının olmadığı konusunda Pence ile görüş birliğinde olduklarını söyleyen Yıldırım, "Siyasetçiler olarak, ülkeyi yönetenler olarak daha fazla sorumluluk alarak ilişkileri zedeleyen konuları aradan çıkarmamız gerekiyor" diye konuştu.

Yıldırım'ın sözleri, Beyaz Saray'dan yapılan "yeni bir sayfa açılacak" açıklamasıyla birlikte değerlendirildiğinde, görüşmenin amacına ulaştığı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump ile son dönemde iyi işlemeyen iletişimin ili numaralar, yani Yıldırım ve Pence tarafından kurulduğu söylenebilir.

Yıldırım, Pence ile yaptıkları görüşmenin ardından uçakta şu açıklamalarda bulundu:

"Doğrusunu isterseniz çok verimli geçti.

Samimi ve dürüstçe birbirimizle sorunlarımızı konuştuk. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz İkili konuları bölgesel konuları ele aldık. iki ülke arasındaki son zamanlardaki ilişkilerin ne Türkiye ne ABD'ye bir faydasının olmadığını söyledik.

DELİLLER HUKUKİ DEĞİL

Mutlaka siyasetçiler olarak ülkeyi yönetenler olarak daha fazla sorumluluk alarak ilişkileri zedeleyen konuları aradan çıkarmak için düşüncelerimizi paylaştık Burada davalarla ilgili delillerin elde ediliş şekli, ambargo davası bunların hukuki olmadığı, bunları hazırlayanların Türkiye'de yargılandığını, bu şeklide bir yargılamanın sonuçlarının hukukun temel kurallarına aykırı olacağından bahsettik.. Gereken hassayetin gösterilmesini kaldıki bu davanın bir ambargo ihlali olarak düşünülmesinin doğru olmadığını söyledik.

FETÖ KONUSUNDA SOMUT ADIM ATIN

FETÖ konusunda da somut adım atılmasını istedik. Belgeleri bilgileri verdik.

Bizim kanaatimiz bu darbenin arkasında FETÖ var. İadesi için gereken işlemlerin başlatılmasını istiyoruz.

Faaliyetlerinin kısıtlanmasını istiyoruz. Bu konuda ülke olarak hassasiyetimizin en üst seviyede olduğunu söyledik.

RAHİP DAVASI

Buna karşılık rahip davası, konsolosluk çalışanı yargılanmaları gündeme getirildi.

Bu davaların seyriyle ilgili tedirginiz dedi Pence, Bunların bir şekilde süreçlerin hızlandırılmasını istedi.

Hukuk devleti ilkeleri siz de de bizde de geçerli dedik.

Büyük fotoğrafa odaklanmamız lazım. Buradaki hukuki süreçlerin ilişkilerimizi tamiri imkansız hale getirmemesine özen göstermemiz lazım.

İkimizin de hedefi ilişkilerin geldiği noktadan müsbet bir noktaya taşımak.

Bu konuda ABD ve Türkiye tarafı da müspet düşünüyoruz.

YPG GERİLİMİ

Her iki ülkenin başkanları arasındaki iyi ilişkilerin uygulamaya yansıması için başkan yardımcısı ve bana önemli işlerin düştüğünü konuştuk.

Bölgeyle ilgili Irak'la ilgili ilişkilerin YPG konusunu çok açık bir şeklide konuştuk. Bu konudaki hassasiyetinizi çok iyi biliyoruz dediler.

DEAŞ gitti artık ortaklığı bozun dedik. Bunlar bize çok büyük rahatsızlık verdi. Silahlar PKK'y geçiyor tespitini yaptık. Bu konuda bir şeyler yapmak lazım dedik. 'Hassasiyetini anlıyoruz' dedi. 'Bu ortaklığımız biraz daha devam edecek' dedi. "Silahların kontrolünü daha yakından takip edeceğiz. Sizin bu konudaki hassasiyetini en üst düzeyte takip edeceğiz" dedi. "Kuzey Irak'taki referandum konusunda çok güçlü bir irade koydunuz" dedi.

"Sağ duyulu davrandınız teşekkkür ederiz" dedi.