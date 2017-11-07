Yıldırım-Pence görüşmesi ertelendi... Murat Yetkin Başbakanlık uçağından bildiriyor

Başbakanlık yetkilileri Başbakanın uçağının ABD'ye hareketinden sonra yaptıkları açıklamada görüşmenin Amerikan tarafının talebiyle 9 Kasım'da Beyaz Saray'da yapılacağını açıkladılar.

Üst düzey kaynakların Hürriyet'e verdiği bilgiye göre ertelemede şu perde arkası gelişmeler yaşandı:

* Yıldırım-Pence görüşmesi için önce 8 Kasım tarihi belirlendi, • Amerikan tarafı 6 Kasım akşam saatlerinde görüşmenin 8 Kasım'da yapılamayacağını, çünkü Asya gezisinde bulunan Başkan Donald Trump'ın Pence'den Texas'ta 26 kişinin öldürüldüğü kilise saldırısı için aynı tarihte düzenlenecek törende kendisini temsil etmesini istediğini söyledi.

* Bunun üzerine Yıldırım Washington programını ve uçağının hareket saatini öne çekerek bu sabah saatlerinde hareket etmeye karar verdi. Böylelikle, aradaki 8 saat zaman farkı ve 12 saat yolculuktan sonra Washington saatiyle 7 Kasım akşamı Pence ile görüşülecekti.

* Ancak Amerika'nın tarafı 7 Kasım sabahı, Yıldırım'ın uçağı Esenboğa havaalanından hareket etmeden kısa süre önce yeniden Yıldırım'ın kalemiyle temas kurdu. Görüşmeyi aceleye getirmek istemediklerini, Texas'tan dönüşte yapmanın mümkün olup olmadığını sordular.

* Diplomatik kanallar üzerinden yapılan müzakereler sonunda Yıldırım ve Pence görüşmenin 9 Kasım sabah saatlerinde Beyaz Saray'da yapılması üzerinde mutabık kaldı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, Amerikan talebinin cenaze töreni gibi insani bir nedene dayandığı için anlayışla karşılandığını, ayrıca daha rahat bir zaman ve zeminde yapılmasını Başbakan'ın da tercihi olduğunu söyledi.

Görüşmede Türkiye ve Amerika arasında Suriye-PKK meselesinden Fethullah Gülen'in iadesine, Reza Zarrab-Hakan Atilla davasından tutuklu rahip ve vize-konsolosluk krizine dek bütün siyasi sorunların ele alınması bekleniyor.

Kaynaklar, görüşmeyle bütün sorunların çözülmesi beklentisinde değil.

Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında son dönemde iletişim kanallarının istendiği gibi çalışmadığı koşullarda yönetimin İki Numarası konumundaki Pence ve Yıldırım arasındaki görüşme, üst düzey siyasi diyaloğun devamı açısından önem taşıyor.

Başbakan Yıldırım'ın Washington'daki temasları ardından New York'a geçerek hem Birleşmiş Milletler nezdinde siyasi, hem de yatırım çevreleriyle ekonomi odaklı görüşmelerde bulunması bekleniyor.

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