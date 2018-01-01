Yıldırım Mayruk:Türk kadını çok marka meraklısı

Modacılığa ilk adımını ortaokulda iken ablasına yardım ederek başladığını belirten Yıldırım Mayruk, "Bir yaz dönemi ablamın çalışanı az olduğu için ona yardımcılık yapmaya başladım. Ablam önünde beş parça olan elbiseler yapıyordu. Ben de onlara sürfile yapıp 30 kuruş alıyordum. O parayla da sinemaya gidiyordum." dedi.

Türk kadınının çok marka meraklısı olduğunu söyleyen ünlü modacı, "Türk kadını maalesef çok marka meraklısı. Ama içinde her yabancı etiket olan marka değildir. Bir de Türkiye'de belli bir standartta kadınımız yok bizim. Mesela Fransız kadınına bakarsanız aşağı yukarı aynıdır. Alman kadınında da durum aynıdır. fakat Türkiye'de durum böyle değil. Yeni nesil kadınlarımız belli ölçülere girmeye başlasa da genelde kadınlarımız çok çeşitli vücut hatlarına sahip. Bu yüzden bu vücut şekli devam ettikçe Türkiye'de Couture işi de devam edecek. Çünkü hazır elbise bulmaya imkan yok." açıklamasında bulundu.