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    Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı

    İHA
    22.01.2018 - 14:11 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. İki isim, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nı detaylı bir şekilde ele alacak.

    Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı sürüyor. Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile geçtiğimiz Cumartesi günü Çankaya Köşkü'nde bir araya gelmişti.

    Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin son gelişmeler bu toplantıda ele alınmıştı. Yıldırım, aynı gün Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da telefonla arayarak bilgi vermişti.

    Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye dönmesinin ardından ise yüzyüze bir görüşme gerçekleştirileceği açıklanmıştı. İki isim, bugün Çankaya Köşkü'nde bir toplantı yaparak son gelişmeleri masaya yatıracak.

    Başbakan Yıldırım, harekat kapsamında sürdürülen operasyonlar hakkında Kılıçdaroğlu'na bilgi verecek.

    Etiketler: afrin operasyonu , Binali Yıldırım , son dakika
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