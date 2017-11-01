Yıldırım gelecek hafta ABD’de... Vize krizini aşma sinyali

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, önümüzdeki hafta ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmek üzere Washington’a gidecek. Yıldırım yaz sonunda Pence’den randevu istemişti. Washington’dan şimdi gelen davet, ABD tarafında 3 haftayı aşkın bir süredir devam eden vize krizini aşmak konusunda bir irade belirdiği anlamına geliyor. Yıldırım’ın 7 - 11 Kasım arasında yapacağı ziyaretin Washington ve New York’u da kapsayacak şekilde planlandığı belirtiliyor. Yıldırım - Pence randevusu büyük ihtimalle 8 Kasım’da gerçekleşecek. Ziyaretin detayları henüz netleşmedi. Amerikalı yetkililer Yıldırım’ın ziyareti sırasında – hatta öncesinde- krizin çözülmesinden yana. Washington’daki havanın olumluya dönmeye başladığının ilk emareleri Washington Büyükelçiliği’ndeki 29 Ekim resepsiyonunda ortaya çıkmıştı. Resepsiyona katılarak Trump’ın mesajını okuyan ABD Dışişleri Müsteşarı Thomas Shannon ayaküstü sohbetimizde detaya girmeden “Bunlar ufak şeyler, aşarız” demişti.

ABD’nin Suriye’de terör örgütü YPG’ye verdiği desteğin sonuçları, Fetullah Gülen’in iade dosyasında ve Gülen örgütünün ABD’deki faaliyetlerinin engellenmesi konusunda gelişme olmaması, Türkiye’ye silah satışlarının ABD Kongresi’ne takılması, Türk korumalarla ilgili yakalama kararı, Reza Zarrab davasının Halkbank açısından olası sonuçları, Yıldırım’ın Pence ile yapacağı görüşmede masada olacak. Ancak ‘evanjelist kilise’ mensubu olan ve koyu muhafazakâr görüşleriyle tanınan Pence açısından görüşmenin ana gündem maddesinin FETÖ davasında tutuklu Pastör Andrew Brunson’ın serbest bırakılması olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye’den Washington’a Başbakan düzeyinde en son ziyaret Ahmet Davutoğlu döneminde Mayıs 2016 için planlanmış ancak Beyaz Saray, Ankara’nın talep ettiği dönemde uygun tarih belirlemekte zorlanınca ziyaret ertelenmişti. Kısa bir süre sonra Davutoğlu başbakanlığı bırakmıştı.