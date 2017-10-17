Yıldırım: Bahçeli bu işlerden anlar

SORUN 2.5 MİLYON ADAY

“Sayın Bahçeli akademisyendir, bu işlerden anlar. Ancak bir şey söylemekte fayda var; AK Parti iktidarından önce Türkiye’de 76 üniversite vardı. Şu anda 185 üniversitemiz var. Burada bir sonuç var, üniversitelerin aldığı gençlerimizin sayısı 900 bin. Liselerden mezun olup da üniversiteye gitmek isteyen gençlerin sayısı da 1 milyon 100 bin. Eskiden bu sayı arasında 10 kat fark vardı. Şimdi bu rakam hemen hemen birbirine yaklaştı. Sorun, geçmiş yıllardan gelen 2.5 milyon gencimiz var. Önce bu gençlerimizi üniversiteli yapmak. Ondan sonra zaten doğal olarak mezun olan öğrenci ile üniversitelerin alacağı sayı aynı olacağı için Sayın Bahçeli’nin önerisi üzerinde düşünülebilir, çalışılabilir. Sayın Bahçeli’nin gündeme getirdiği bu meseleyi dikkate alıyoruz ancak bütün bu sorunları çözmek suretiyle.



HALK ÖDEMEYECEK

Tüm dünyanın karşı çıkmasına rağmen Irak’ın kuzeyinde yasadışı bir referandum yapıldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ve ekibinin inadı yüzünden yanlış bir yola girildi. Bölgeye ilişkin Irak, Türkiye ve İran bazı yaptırımları uygulamaya koyacak. Süleymaniye’ye uçuşu durdurup, bölgeye yapılacak uçuşlar için de Türk hava sahasını kapattık. Yeni tedbirler kapıda. Bunlardan biri İbrahim Halil Sınır Kapısı’nın Merkezi Irak Yönetimi’ne devredilmesi. Bununla ilgili MGK tavsiye kararı doğrultusunda süreci başlatmış bulunuyoruz. Yanlış yöneticilerin hesabını masum insanlardan sormayacağız. Hesabı bu kararı verenler ödeyecek. İş bu kadar basit ve nihayet ödemeye de başladılar. Burnunun doğrultusunda karar verirsen işte olacaklar budur.



Kerkük’ün tekrar Irak Merkezi Yönetimi tarafından kontrol altına alınmış olması müspet bir gelişmedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, bölgenin tarihi derinliğine uygun olarak, bozulmaya çalışılan demografik yapıyı tekrar tesis edecek bir yönetim tarzını uygulamaktır.”



BAHÇELİ’NİN ÖNERİSİ

Bahçeli, dün grup toplantısında yeni sınav sisteminin yine fayda sağlamayacağına dair endişeleri olduğunu belirterek hükümete, “Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım” önerisinde bulunmuştu.



