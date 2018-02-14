Yılda 60 bin ev ve işyeri soyuluyor!

Yılmaz, “Güvenlik sistemleri sadece mal güvenliği için değil can güvenliği için de şart. Her 6 dakikada bir, ev veya iş yeri soyuluyor. Maalesef kimse başına gelmeden buna önem vermiyor. Güvenlik sistemleri sadece hırsızlık olaylarını da önlemiyor. Su baskını, yangın, doğalgaz kaçağı gibi tehlikeli durumlarda da devreye giriyor” dedi.

1996 yılında temelini attıları şirketin 40 bin müşteriye hizmet verdiğini söyleyen Yılmaz, müşterileri arasında birçok sanatçı, işadamı ve milletvekilinin bulunduğunu, bunun da sektörün en güvenilir firmalarından biri olduklarını gösterdiğini hatırlattı.

YENİ BAYİLİKLER VERME HAZIRLIĞI

Müşterilere alarm sistemleri, dedektif alarm merkezi, geçiş kontrol sistemleri ve kamera sistemleri gibi farklı seçenekler sunduklarını söyleyen Yılmaz, kullandıkları ürünleri Kanada’dan ithal ettiklerini belirtti.

Yılmaz, “Türkiye’de 500’ün üzerinde bayiimiz bulunuyor. Türkiye’nin tüm illerinde bayilerimiz var fakat 200 bin müşteri kapasitemiz olduğu için bayilik vermeye devam ediyoruz.

Bu konuda gelen talepleri değerlendiriyoruz. Panik butonu uygulamamız cep telefonuna indirildiğinde tek tuşla polis, ambulans ve itfaiye yönlendirmesi yapıyor” dedi.