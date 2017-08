Yılda 20 milyon liralık deri çöpe gidiyor

“HER YIL YAKLAŞIK 20 MİLYON LİRA DEĞERİNDE DERİ ÇÖP OLUYOR”

Kurban derilerinin ülke ekonomisi için önemli olduğunu belirten Bendevi Palandöken, “Deriler yüzülürken yapılan hatalar sebebiyle, derinin üzerinde et kesilmesi, zamanında tuzlanmaması, kesildikten sonra 2-3 saat içerisinde ilgili yere iletilmemesi gibi sebeplerle ziyan oluyor. Ülkemizde deri sanayisi her yıl 6 milyon büyükbaş, 60 milyon küçükbaş deriye ihtiyaç duyuyor. Her yıl yaklaşık 20 milyon lira değerinde deri çöpe gidiyor.

Bu da yüzülen derilerin yüzde 40’ı demek. Ekonomi Bakanlığı’nın raporuna göre 2015 yılında deri ve deri mamulleri sektöründe 1,60 milyar dolar tutarında ithalat, 1,31 milyar dolar tutarında ise ihracat yapıldı. Deri sektörünün ve ülke ekonomisinin kurban derilerine olan ihtiyacı bu durumdayken kesim ve yüzüm sırasında vatandaşlarımız daha bilinçli olmalıdır” diye konuştu.

“HER YIL ORTALAMA 860 BİN BÜYÜK, 2,5 MİLYON KÜÇÜKBAŞ KESİLİYOR”

Mevcut küçükbaş ve büyükbaş sayılarının yeterli olduğunu bildiren Palandöken, “Kurban bayramlarında her yıl ortalama 860 bin büyükbaş, 2 milyon 500 bin küçükbaş hayvan kesiliyor. TÜİK’in 2016 verilerine göre 55 milyon 551 bin 460 canlı hayvan mevcudumuz var. Bunların 14 milyon 222 bin 228’i büyükbaş, 41 milyon 329 bin 232’si ise küçükbaş. Dolayısıyla yeteri miktarda hayvan mevcudumuz var. Bu yıl Kızılay 100 bin, Mehmetçik Vakfı 68 bin, Diyanet Vakfı ise 275 bin hisseye ulaşmayı hedefliyor” şeklinde konuştu.

“YEREL YÖNETİMLER KURBAN KESİMİNDE KOLAYLIK SAĞLAMALI”

Yerel yönetimlerin sağladıkları kurban kesim hizmetini geliştirmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken şunları söyledi: “Büyükşehirlerde kurban kesimi çok zor şartlarda yapılıyor. Bu zorlukların aşılması kaçınılmaz. Yerel yönetimler kurban kesim hizmetlerini geliştirilmeli. Anadolu’dan getirilen kurbanların hisseye göre kesimi sağlanmalı. Kesimlerde dini vecibelerin yerine getirilmesinin yanında hijyene de önem verilmelidir. Kesilen hayvanlar dört parçaya ayrılıyor.

Oysa büyükbaş hayvanlar 7 kişi tarafından çoğunlukla kesiliyor. Büyükşehirlerde kurban kesmek artık sorun olmaktan çıkarılmalı. Bir kurbanın kesilip parçalanması 400 ila 800 lira arasında değişmektedir. Bu uygulama dan vaz geçilmelidird. ET ve Süt Kurumu bütün kesim merkezlerinde vatandaşa kesim hizmeti vererek vatandaşın kendi başına rast gele yerde kurban kesimi engellenmeli ve derilerin parçalanmasının önüne geçilmelidir. En önemlisi kurban kesim hizmeti adı altında vatandaşlardan yüksek ücretler alınmasının önüne geçilmelidir. Çünkü hayvan parçalanırken belirli bir sıra takip edilerek tüm parçaları tam olarak ayrılmalı. Derisi de kemikleri de eti de israf edilmeden parçalanmalı. Aksi takdirde israf ve ziyanın boyutları büyük oluyor.”