Yılda 140 kg ekmek tüketiyoruz!

Bu nüfusu beslemek için gıda üretiminin yüzde 60-70 artması gerektiğine dikkat çeken Bayraktar, “Uzmanlara göre son 8 bin yılda tüketilen kadar gıda önümüzdeki 40 yılda tüketilecek. Müthiş bir gıda talebi baskısıyla karşı karşıyayız. Fakat, tarımsal üretimi aynı hızla artıramıyoruz” dedi. Her yıl 1.3 milyar ton gıdanın çöpe gittiğinin altını çizen Bayraktar, Türkiye’de yıllık kişi başına hangi üründen kaç kilogram tüketildiğini açıkladı. İşte o ürünler;

Ekmek

Türkiye’de 1 yılda kişi başına 140 kilogram ekmek tüketiliyor. Avrupa’da bu oran ortalama 50 kilogram.







Domates

Türkiye’de kişi başına domates tüketimi 118.6 kilogram seviyelerinde.







Patates

Türkiye’de bir yılda kişi başına tüketilen ortalama patates ise 52.3 kilogram civarında.

Karpuz

Yaz aylarının değişilmez meyvelerinden karpuzun yıllık tüketimi ise kişi başına ortalama 43.3 kilogram.

Et

Türkiye’de bir yılda bir kişinin tükettiği et miktarı ise 36.2 kilogram. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya gibi Avrupa ülkelerinde 80-90 kilogramlar civarında. Bangladeş, Hindistan gibi ülkelerde ise yıllık kişi başına 4 kilogramlara kadar düşüyor. Avustralya, Kuveyt, ABD gibi ülkelerde de 120 kilogramı buluyor.







Su ürünleri

Türkiye’de kişi başına düşen su ürünleri tüketimi yıllık 7.7 kilogram. Avrupa Birliği’nde 23, Güney Kore’de 60, Japonya’da 70, İzlanda’da 90, Maldivler’de 139 kilograma ulaşıyor.





