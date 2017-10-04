Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Yılda 140 kg ekmek tüketiyoruz!

Yılda 140 kg ekmek tüketiyoruz!

EKONOMİ SERVİSİ
04.10.2017 - 15:42 | Son Güncelleme:

Gıdanın, enerji ile birlikte en stratejik sektörlerden biri olduğunu belirten Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, gıdaya erişim gittikçe zorlaştığını, dünya nüfusunun önümüzdeki 33 yılda 2 milyar daha artarak 2050’de 9.6 milyara çıkacağını söyledi.

Bu nüfusu beslemek için gıda üretiminin yüzde 60-70 artması gerektiğine dikkat çeken Bayraktar, “Uzmanlara göre son 8 bin yılda tüketilen kadar gıda önümüzdeki 40 yılda tüketilecek. Müthiş bir gıda talebi baskısıyla karşı karşıyayız. Fakat, tarımsal üretimi aynı hızla artıramıyoruz” dedi. Her yıl 1.3 milyar ton gıdanın çöpe gittiğinin altını çizen Bayraktar, Türkiye’de yıllık kişi başına hangi üründen kaç kilogram tüketildiğini açıkladı. İşte o ürünler;

Ekmek
Türkiye’de 1 yılda kişi başına 140 kilogram ekmek tüketiliyor. Avrupa’da bu oran ortalama 50 kilogram.
Yılda 140 kg ekmek tüketiyoruz

Domates
Türkiye’de kişi başına domates tüketimi 118.6 kilogram seviyelerinde.
Yılda 140 kg ekmek tüketiyoruz

Patates
Türkiye’de bir yılda kişi başına tüketilen ortalama patates ise 52.3 kilogram civarında.

Karpuz
Yaz aylarının değişilmez meyvelerinden karpuzun yıllık tüketimi ise kişi başına ortalama 43.3 kilogram.

Et
Türkiye’de bir yılda bir kişinin tükettiği et miktarı ise 36.2 kilogram. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya gibi Avrupa ülkelerinde 80-90 kilogramlar civarında. Bangladeş, Hindistan gibi ülkelerde ise yıllık kişi başına 4 kilogramlara kadar düşüyor. Avustralya, Kuveyt, ABD gibi ülkelerde de 120 kilogramı buluyor.
Yılda 140 kg ekmek tüketiyoruz

Su ürünleri
Türkiye’de kişi başına düşen su ürünleri tüketimi yıllık 7.7 kilogram. Avrupa Birliği’nde 23, Güney Kore’de 60, Japonya’da 70, İzlanda’da 90, Maldivler’de 139 kilograma ulaşıyor.
Yılda 140 kg ekmek tüketiyoruz

Etiketler: Avustralya Kuveyt , İngiltere Fransa Almanya , İzlanda
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri