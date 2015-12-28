Yılbaşında ünlüler nerede sahne alacak

Tarkan, Sibel Can, Serdar Ortaç ve Ebru Gündeş’in de aralarında bulunduğu pek çok sanatçı o gece Kıbrıs’ta sahneye çıkarken, Hande Yener, MFÖ, Demet Akalın, Yalın, Bengü ve Soner Olgun İstanbul’da, Kenan Doğulu ise Ankara’da yeni yılı karşılayacak.





Kıbrıs gazinosu



Sibel Can da yılbaşında Kıbrıs’ı mesken tutanlandan. Ünlü şarkıcı, o gece Kıbrıs-Bafra’daki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de konser verecek. Sıla ise Girne Malpas Hotel’de performans sergileyecek. Serdar Ortaç, 2016’yı Cratos Premium Hotel & Casino’da karşılarken, “Kalbimi Koydum” adlı yeni albümüyle beğeni toplayan Gülben Ergen, Merit Park Hotel&Casino’da hayranlarıyla buluşacak.

Ebru Gündeş, yılbaşı gecesi Kaya Artemis Resort Casino’da sahneye çıkacak. Aşkın Nur Yengi, Girne’de hizmet veren Acapulco Resort Convention Hotel’de, Funda Arar ise Merit Crystal Cove Hotel’de olacak.





Bengü’nün Hilton Convention Hall 1’de dünden bugüne sevilen şarkıları seslendireceği yılbaşı gecesinde, Soner Olgun da Baltalimanı’ndaki Portaxe’da dillerden düşmeyen şarkılarını söyleyecek.

Türk pop müziğinin efsane gruplarından MFÖ, 31 Aralık gecesi Suada Club’ta sahneye çıkacak.

Ziynet Sali, yeni yılı Cevahir Otel Kongre ve Kültür Merkezi’nde karşılayacak. Şu sıralar “Toprak Kokusu” adlı yeni halk müziği albümüyle adından söz ettiren Şevval Sam ise Günay Restoran’da sahne alacak.

Tarkan ile 7 yıldızlı eğlence

Kıbrıs’ın 7 yıldızlı yeni adresi Girne Elexus Hotel, yılbaşını Tarkan konseriyle karşılıyor.

Romantik şarkıların sevilen sesi Yalın, yılbaşı gecesinde Conrad Istanbul Bosphorus’un Balo Salonu’nda sahne alacak.

Demet Akalın, yılbaşı gecesi iki mekana birden yetişecek. İlk olarak Wyndham Grand İstanbul Levent’te sahneye çıkacak olan Akalın, 01.30’da ise Ataşehir’deki Afro Club’ta sevenleriyle buluşacak.