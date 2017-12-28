Yılbaşında televizyonda neler var? İşte yılbaşı programları

2017 yılının son haftasında Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları yılbaşına özel programlarını duyurmaya başladılar. Peki yılbaşında televizyonda neler var?2017 yılının son haftasında Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları yılbaşına özel programlarını duyurmaya başladılar. Peki yılbaşında televizyonda neler var?



HUYSUZ’LA YILBAŞI ÖZEL



Yeni yıla tüm coşkusuyla yine Kanal D'de giriliyor! Huysuz Virjin'in ağırladığı birbirinden ünlü isimler, keyifli anlar yaşatacak! Gülben Ergen, Ece Seçkin, Demet Akalın, Muazzez Abacı, Kubat, gibi pek çok ünlü ismin sahne alacağı Huysuz'la Yılbaşı Özel 31 Aralık Pazar gecesi 23.45'te Kanal D'de!



ÇOCUKTAN AL HABERİ YILBAŞI ÖZEL



Evrim Akın'ın sunduğu "Çocuktan Al Haberi Ünlüler” yılbaşı özel bölümüyle herkesi kahkaha krizine sokmaya hazırlanıyor. Çocuktan Al Haberi Ünlüler’le 2018 herkes için çok komik, çok şaşırtıcı ve çok eğlenceli bir yıl olacak!Yılmaz Morgül, Burak Kut, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Sahrap Soysal, Aydın Kurtoğlu, Sefa Doğanay, Aynur Aydın ve Özlem Yıldız gibi Türkiye’nin en sevilen isimlerinin konuk olacağı yılbaşı özel bölümünde birbirinden eğlenceli dakikalar yaşanacak. İkizlerin Aydın Kurtoğlu’nu sıkıştırdığı, Arda ve Burak Kut düetinin renk kattığı, Sefa Doğanay’ın Bülent Ersoy taklidi karşısında Nisan’ın şaşkınlıktan dilini yuttuğu, Faik Öztürk’ün ise Çitos Efe’yle yerde yuvarlandığı programda sürprizlerin ardı arkası kesilmeyecek.



O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL



Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye programının yılbaşı konukları ses getirecek. Birbirinden eğlenceli isimler ekran başındaki seyirciye coşkulu anlar yaşatacak. O Ses Türkiye yılbaşı özel programında konuk olması beklenen ünlüler arasında Ozan Güven, Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Aleyna Tilki, Yılmaz Vural, Cenk Tosun yer alıyor.



