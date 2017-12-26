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    Yılbaşında kar yağacak mı?

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 08:30 | Son Güncelleme:

    Yeni yıl yaklaşırken 'yılbaşında kar yağacak mı?' sorusu da gündemde...

    Meteorolojinin internet sitesinde yer alan uzun vadeli tahminlerine göre bu hafta hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına çıkacak.

    Son tahminlere göre 31 Aralık Pazar günü yurdun Batı kesimleri hariç büyük bölümünde yağmur ve bazı kentlerde karla karışık yağmur bekleniyor. Kars, Ardahan, Erzurum dolaylarında kar yağışı, İstanbul, Ankara'da yağmur görülebilir. 

    Yılbaşında kar yağacak mı

    Yılbaşında kar yağacak mı

    AKOM'DAN AÇIKLAMA

    AKOM'un açıklamasına göre İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Açıklamaya göre lodos (güney-batı) yönlü rüzgarlar ve güneşin ısıtıcı etkisi ile hava sıcaklıklarının bugünden artmaya başlaması, cuma gününe kadar 16 derecelere kadar yükselerek mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.

    Yılbaşında kar yağacak mı

    Etiketler: Yılbaşı , yeni yıl
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