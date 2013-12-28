Yılbaşında en güzel sofra

Kuracağınız sofrada hiçbir şeyin eksik olmaması için planlar yapmaya başladınız.

Ancak, çeşit sayısını ya da yapacağınız yemeklerin miktarını artırmak her zaman “en iyi”yi sunmak anlamına gelmiyor. İki çeşit yemekle de güzel bir sofra kurmanın mümkün olduğunu, sevgiyle planlanmış bir menünün, çeşit çeşit yemekten daha makbul olduğunu hep söylerim. Neyin yanında ne yenir, hangi yemek hangi mezeye daha uygundur, gibi sorulara verilecek doğru yanıtlar sofranızın daha zengin olmasını sağlar inanın.

Aksi takdirdeyse, yılbaşının ertesi günü artan onca yemeği ne yapacağınızı düşünmek zorunda kalırsınız. Tavsiyem, yılbaşını akıllıca planlanmış, ziyanı önleyen bir sofrada, ağız tadıyla yaşamanız.

Cevizli demli çay keki

Yumurtaları derin bir karıştırma kabına kırıp üzerine tozşekeri ilave ederek mikserin yüksek devriyle 2-3 dakika çırpın. Üzerine sıvıyağ, yoğurt ve demli çayı ekleyip 2-3 dakika daha çırpmaya devam edin.

Un, nişasta, kabartma tozu ve vanilyayı başka bir derin kapta karıştırın. Üzerine kakaolu pudingi ve galeta ununu ilave edip tekrar karıştırın.

Bu toz karışımı yumurtalı karışımın üzerine aktarın. Son olarak, ince çekilmiş ceviz içini de ilave edip tahta kaşık ya da plastik spatula yardımıyla tüm malzemeler iyice harmanlanıncaya kadar karıştırın. Böylece koyu muhallebi kıvamında bir kek hamuru elde edeceksiniz.

Diğer taraftan, 25-30 santim çapındaki kek kalıbını 3 yemek kaşığı sıvıyağla yağlayın. (Kalıbın içini pişirme kağıdıyla da kaplayabilirsiniz.)

Hazırladığınız kek hamurunu bu kalıba aktarın. Keki, 5 dakika önceden ısıtıp 180 dereceye ve alt-üst konumuna ayarladığınız fırında 40-45 dakika, kabarıncaya kadar pişirip çıkarın. Kek biraz ılık hale gelince üzerine hindistancevizi serpin ve dilimleyerek servise sunun.

Malzeme Listesi

2 adet yumurta

(oda sıcaklığında beklemiş olmalı)

1 su bardağı tozşeker

1 su bardağı sıvıyağ

(1 su bardağından 2 parmak eksik olabilir)

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı

demli çay

(demlikteki soğuk çaydan kullanın)

1 su bardağı

galeta unu

1 su bardağı buğday ya da mısır nişastası

1 su bardağı un

1 paket hazır toz kakaolu puding

1 paket

kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı

çekilmiş ceviz içi

(fındık da kullanabilirsiniz)



Üzeri için;

Yarım su bardağı hindistancevizi