Yılbaşına Luganogillerdeyiz

Emrah Öner yazıyor

Önemli bir şey yok.Her sene olağan şeyler..

Elli tane hakem hatası...

Onlarca yanlış transfer...

Milyonlarca lüzumsuz Avro.

Balon kadrolar, sonra Avrupa’da tek dişi kalmış canavar.

Yeni küfürler.....Osman bıyığını seviyim, Oğuz seni sarvanlıyım..

Güvenç Kurtar oraya, Yılmaz Vural buraya.

Hakan Şükür TRT’ye, Sinan Engin TNT’ye..

Sonra Hakan Şükür antrenörlüğe, Hikmet Karaman TRT’ye.

Sinan Engin tekrar Beşiktaş’a, Beşiktaş kümeye.

Ulan ne bitmez döngüdür bu be.

Çok eski bir tablo vardı.

Kim Kiminle.xls

Stelyo Pipis, Demet Şener ile,

Demet Şener Yılmaz Erdoğan ile,

Yılmaz Erdoğan Deniz Akkaya ile,

Deniz Murat Cevahir ile....

Bizim antrenörler ile yorumculara böyle bir tablo yapsan bilgisayar çöker.

Yılmaz Vural’ın gitmediği takım yok. Çünkü 7 dil biliyor.

Ümit Kayıhan akşam Lig TV’de, sabah yedek kulübesinde.

Biyediç’i, Kalli’i gömüyorlar, sonra Allahümme Salli tekrar çıkartıyorlar...

TV’yi açıyorum Mehmet Demirkol, kanalı değiştiriyorum Demirkol, TV’i kapatıyorum Demirkol...

Radyodan geliyor sesi..

Bu arada yanlışlar, yalanlar, unutulanlar..

Adamlara ilk yarı birincisisiniz, rekor kırdınız diyorlar, daha Sivas-Galatasaray, Fenerbahçe-Trabzon maçı oynanmamış.

Ertuğrul gidiyor, Beşiktaş büyük hedeflerin peşinde, Denizli’yi getiriyor. Beşiktaş ilk 7 takımı yenemiyor da, son 7 takımı rahat yeniyor...

Galatasaray’ın UEFA kupasını kaldırmaya 5-10 maç kalmış, Skibbe’nin yerine kim gelsin diyen var.

Lugano, Fenerbahçe tarihinin en önemli açıklamasını yapıyor, “Noel’de buradayım”.

Falan filan..

Bu zaten bitmez..Bunları geçtik...

Sırada hakem hataları köşemiz var....

Hakem hatalarını dikkate aldığımız zaman Lig’de en son durum neydi? Hatırlayalım..

Sivas 33, Ankara 32, Trabzon 31, Beşiktaş 30, Galatasaray 28, Fenerbahçe 25, Kayseri 23

Bu haftayı yorumladığın zaman, Sivas-Gençlerbirliği maçı Gençler lehine, Trabzon-Eskişehir, Galatasaray-Beşiktaş, Fenerbahçe-Konya maçları berabere bitmesi gerekir, (burda bir tek belki %51 ihtimal Galatasaray Beşiktaş’ı yine yenebilirdi, ama Servet’in golü, Delgado’nun kırmızı kartı gerçekten skoru etkiler) Ankara ve Kayseri maçları hatalardan etkilenmediği için aldığı puanlar aynı kalırsa; güncel puan durumu:



Ankara 35, Sivas 33, Trabzon 32, Beşiktaş 31, Galatasaray 29, Kayseri 26, Fenerbahçe 26,

Ben de sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim de..

Oraya gelmeden bitiyor iş zaten..