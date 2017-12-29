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Yılbaşına 2 gün kala hesaba 80 milyon TL geldi

Dinçer GÖKÇE
29.12.2017 - 18:47 | Son Güncelleme:

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 10 yılı aşkın bir süredir iş adamı Cem Uzan’a yönelik yürüttüğü çalışmada bugün önemli bir sonuç aldı. Uzan’ın İsviçre’deki hesaplarından 80 milyon TL bugün itibari ile TMSF’nin hesaplarına geçti.

ÖZEL SAVCI GÖREVLENDİRİLDİYılbaşına 2 gün kala hesaba 80 milyon TL geldi

Batık İmar Bank nedeni ile, Uzan Grubu şirketlerine yönelik çalışma başlatan TMSF’nin yoğunlaştığı adreslerden biri İsviçre olmuştu. Uzan’ın İsviçre’deki bankalarında bulunan paralarına ilişkin çalışmalar için Adalet Bakanlığı, konu ile ilgili özel bir savcı görevlendirdi. Anılan savcı, sık sık İsviçre’ye giderek muhatapları ile görüştü.

80 MİLYON TL HESAPTA
Yürütülen görüşmeler sonrası bugün önemli bir sonuç alındığı öğrenildi. Uzan’ın İsviçre’de bulunan çeşitli hesaplarından bulunan paralardan TMSF’nin hesabına 80 milyon TL para aktarıldı. Konuya yakın bir kaynak, söz konusu hesaplara ilişkin yeni gelişmelerin de yaşanabileceğini aktardı.

 

Etiketler: Cem Uzan
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