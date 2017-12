YENİ YILA GİRERKEN…

Yeni bir yıla iyice yaklaştığımız bu soğuk günlerde, artık yavaş yavaş yeni yıl havasına girmek gerek. Yılbaşı süslemeleri hazırsa, salonun ortasına bir ağaç konulduysa ve yılbaşı planları da yapıldıysa listemizden birkaç film seçin ve yılbaşına kadar mutlaka izleyin. Eğer siz de yeni yıla özel bir plan yapmayanlardansınız, birkaç arkadaşla veya aileyle birlikte bu filmleri izlemek oldukça keyifli olacak. Eğlence de var, dram ve korku da… Noel döneminde, yılbaşı gecesinde geçen bu filmler umutlarınızı tazeleyecek. İyi bir yılbaşı filmi sizi tümüyle yeni yılın coşkusuna, tatil ve kutlama ruhuna sokabilmelidir bana sorarsınız. Böyle düşünmeyen, Noel filmi denince aklına yılbaşı gecesi kaybolan çocukların olduğu korku filmleri gelenler de var elbette. Onları da unutmadık ve listemize gerilim filmlerini de aldık. Benim önerim, eğer yılbaşından önce izlenecekse eğlenceli filmler, yılbaşı gecesi izlenecekse korku filmleri.

HOLLYWOOD TEKELİNDE YILBAŞI

Yılbaşı ve noel, sinema tarihinde aslında pek de yeri olmayan bir tema gibi görünüyor. “Şahane Hayat” haricinde çok dikkat çeken ve yıllar boyunca anılan, sinema sanatı açısından değerli filmlere pek denk gelmedik. Noel, Hollywood film endüstrisi tarafında ticari değeri oldukça yüksek bir konudur. Yıl sonuna doğru peşi sıra vizyona giren vasat yılbaşı filmleri bile hatırı sayılır bir kazanç elde ediyor. Zira insanların Noel’den başka düşündükleri pek bir şey olmuyor ve sosyal aktiviteler de hep Noel odaklı ilerliyor. Dolayısıyla bu dönemlerde sinemaya gidecek olanlar da Noel filmlerini tercih ediyor. Amerikan sineması da bu dönemde risk almak yerine, klişeler üzerinden ilerleyip ticari garantisi olan filmler çekmeye devam ediyor.

EN İYİ 10 FİLM

1- Şahane Hayat / It’s a Wonderful Life (1946) - Frank Capra

Beş dalda Oscar adaylığından eli boş dönse de Altın Küre’den “En İyi Yönetmen” ödülü alan şahane film, tıpkı Türkiye’de her yılbaşında Evde Tek Başına’nın yayınlanması gibi Amerika’da her sene sonunda evlere misafir olmaya devam ediyor. Bazı kaynaklarda Türkçe’ye “Yaşamak Güzeldir” olarak çevrilmiş olsa da Roberto Benigni’nin La Vita a Bella’sıyla karıştırılmaması adına Şahane Hayat ismi bana daha cazip geliyor. Van Doren Stern'in "The Greatest Gift" adlı öyküsünden uyarlanan film; iflas etmiş, intiharın eşiğindeki bir adamın karşısına çıkan melek tarafından nasıl tekrar hayatı sevmeye başladığını konu ediniyor.

2- Evde Tek Başına / Home Alone (1990) – Chris Columbus

Sinema tarihinin en çok bilinen filmlerinden biri desek yanılmış olmayız. Yeni yıla yaklaştığımız günlerde televizyon kanallarında yayınlanmaya başlar, ailece büyük bir keyifle izleriz her sene. Filmi anlatmaya pek de gerek yok, artık hepimiz Joe Pesci ve Macaulay Culkin’in arasındaki o amansız mücadeleyi her detayıyla ezbere biliyoruz. Filmi izlerken Macaulay Culkin’in son dönem hallerini de hatırlayıp şöyle içten bir “nereden nereye” dememek de imkânsız.

3-Neşeli Hayat (2009) – Yılmaz Erdoğan

Bu haftaki listemize girebilen tek yerli film olan Neşeli Hayat, Noel Baba’nın ne olduğunu dahi bilmeyen birinin Noel Baba oluşunu anlatıyor. Ülkemizde yeni yıl filmlerine pek de aşina değiliz malum, ancak Yılmaz Erdoğan’ın bu eseri diğer filmleri kadar komedi unsuru içermese de, keyifli hikâyesiyle ve tam kıvamında dramıyla güzel bir akşam geçirmenizi garanti ediyor.

4- Aşk Her Yerde / Love Actually (2003) – Richard Curtis

5- Bir Yılbaşı Hikâyesi / A Christmas Story (1983) – Bob Clark

6- Eğlenceler Oteli / White Christmas (1954) – Michael Curtiz

7- Kiss Kiss Bang Bang (2005) – Shane Black

8- Noel Gecesi Kâbusu / The Nightmare Before Christmas (1993) – Henry Selick

9- Köşedeki Dükkân / The Shop Around the Corner (1940) - Ernst Lubitsch

10- Gremlinler / Gremlins (1984) – Joe Dante

Yazan: Tugay Şahin