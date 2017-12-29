Yılbaşı öncesi tıklım tıklım... Akın ettiler

Teferrüç Mahallesi'ndeki istasyona gelen tatilciler, yılbaşı tatili öncesinde yoğunluğa neden oldu. İzmir'den tatil için Bursa’ya gelen Evren Gündoğdu, yılbaşı öncesinde yoğunluğun başladığını söyledi.



Gündoğdu, "Böyle bir şeyle karşılaşmayı beklemiyordum. Yoğunluk yarın itibarıyla başlar diye düşünüyorduk ama sanırım turist kafileleri ve birtakım organizasyonlar yoğunluğu şimdiden artırmış görünüyor. Bize sürpriz oldu." dedi.



İstanbul'dan geldiğini aktaran İbrahim Büker de "Günübirlik olarak geldik. Dolaşıp gideceğiz. Yaklaşık yarım saattir bekliyoruz. Daha bir saat bekleyeceğiz. Yukarıda da yoğunluk var. Yoğunluğun nedenini bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.



Bursa Teleferik A.Ş Genel Müdürü Erdal Ey da yoğunluğun azaltılması için çalışmalarının sürdüğünü, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak istediklerini söyledi.

ILGAZ DAĞI DA TIKLIM TIKLIM

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki oteller, yılbaşı öncesinde tamamen doldu.



Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok kentten kayakseverleri ağırlıyor.

Yılbaşı tatilini Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bin 850 metre rakımdaki dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor.





Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon, Sosyal, Spor, Eğitim, Uygulama Mekan ve Tesisleri (ÖRSEM) Ilgaz Otel Müdürü Ferhat Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı tatilinin 3 gün olmasının turizm sektörü açısından önemli olduğunu söyledi.

Bu gece yoğun kar yağışı beklediklerini dile getiren Akkaya, "Ilgaz Kayak Merkezi çam ağaçları arasında görülmeye değer bir yer. Havası, manzarası ve kayak seçenekleri ile görenleri büyüleyen Ilgaz'a tüm doğaseverleri bekliyoruz. Biri 900, diğeri de bin 500 metre olmak üzere 2 pistimiz var. Profesyoneller burada kayabilirken, amatörler için de eğitim pistimiz bulunuyor. Kayağı yeni öğrenenler de antrenman yapabiliyor." diye konuştu.

'OTELLER YÜZDE 100'DE



Otellerdeki yoğunluğun oldukça iyi olduğuna işaret eden Akkaya, "Yılbaşı için Ilgaz'daki otellerde doluluk oranı yüzde 100'de. İlgi, alaka çok iyi. Yeni talepler olmasına rağmen ne yazık ki kabul edemiyoruz." dedi.

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