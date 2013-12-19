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Yılbaşı Kıyafetinizi Yaşınıza Göre Seçin!

19.12.2013 - 09:32 | Son Güncelleme:

Yaşınıza göre giyinerek bu özel gecede gerçekten müthiş görünebilirsiniz.

Yaşınıza Göre Yılbaşı Kıyafetlerini görmek için tıklayın!

2013'ü arkada bırakıp, yeni yılı kucaklarken o gece için tek isteğiniz müthiş görünmek biliyoruz. Peki bunu nasıl başarabilirim diyorsanız bu haber sizin için! Yaşınıza göre giyinerek bu özel gecede gerçekten müthiş görünebilirsiniz. Örneğin; 20'lerde dantel, 30'larda kabarık elbiseler ve 40'larda tek omuzlu elbiseleri tercih edebilirsiniz. Sizin için ünlülerden ilham aldık ve birkaç alternatif hazırladık. Haberimizden örnek alarak siz de yaşınıza uygun bir kombin hazırlayabilirsiniz.

Bu bir ilandır.

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