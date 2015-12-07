Yılbaşı Kampanyası!

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Yılbaşına özel 35 TL’den başlayan fotokitaplar. Sevdiğin fotoğraflardan harika bir yılbaşı albümü hazırlayabilirsin. 6 boyumuzdan birini seçebilir, istediğin gibi kişiselleştirebilirsin. 24 Aralık’a kadar hepsi %30 indirimli.
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25 TL’ye bir takvim hazırla. Sevdiğin fotoğraflarla harika bir masa ya da duvar takvimi hazırla. Tüm ailene harika hediyeler ver! Şimdi hepsi %30 indirimli.
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35 TL’ye poster, 21 TL’ye akordiyon kitap tasarla. Yılbaşı için kolayca poster tasarlayabilir, kırmızı bir akordiyon kitapla tüm sevdiklerine harika bir yılbaşı hediyesi verebilirsin. %30 indirim varken kaçırma.
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Neden Lukapu?
Çünkü Lukapu; Türkiye’nin 1 numaralı kişisel fotoğraf albümü, fotoğraflı takvim ve fotoğraflı ürünler baskı sitesidir. Lukapu, mükemmel bir sonuç almanız için en son teknolojiyi kullanır. En kaliteli kağıda baskı yapar. Kullanıcıların %90’dan fazlası Lukapu’yu yakınlarına tavsiye edeceğini söylüyor.