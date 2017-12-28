Yılbaşı hindisi nasıl yapılır? İşte iç pilavlı hindi ve tavuk tarifi!

Yılbaşı sofralarıyla özdeşleşmiş olan hindi dolmasının en basit ve lezzetli tarifini bir araya getirdik. Pişirmesi zahmetli gibi gözüken bütün hindiyi püf noktalarına dikkat ederek pratik bir şekilde pişirebilir, kestane ve kuş üzümüyle aroma kattığınız iç pilavla lezzetini katlayabilirsiniz.



Malzemeler



• 1 aorta boy bütün hindi

• 4 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 yemek kaşığı bal

• 1 tatlı kaşığı domates salçası

• 2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

• 1 çay kaşığı hardal• 1 tatlı kaşığı tuz



İçi için:



• 1 dal biberiye

• 1 adet defne yaprağı

• 1 tatlı kaşığı tane karabiber



YILBAŞI HİNDİSİ İÇ PİLAVI



• 2 su bardağı pirinç

•2 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 2 adet orta boy kuru soğan

• 2 yemek kaşığı kuş üzümü (ılık suda bekletilmiş)

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı tarçın

• 1/4 çay kaşığı yenibahar

• 1 çay kaşığı tuz

• 3 su bardağı (tavuk suyu

)• 1 su bardağı haşlanmış kestane

Temizlenmiş olarak satın aldığınız bütün hindiyi bol suda yıkadıktan sonra üzerini kağıt havlu yardımıyla kurulayın. 1 litre suya bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı sirke ve bir çay kaşığı şeker koyarak sosunuzu hazırlayın ve orta boya hindiyi bir gün boyunca hazırladığınız sosta bekletin. Etinizin daha kolay pişmesini sağlayacak olan bu suya farklı baharatlar ekleyebilirsiniz. Zeytinyağı, su, baharatlar ve biber salçasından oluşan bir karışım daha hazırlayın. Hazırladığınız sosu, bir fırça yardımıyla hindinin her tarafına eşit miktarda sürün. Fırın tepsisine aldığınız hindiyi, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 2,5 saat kadar pişirin.



Yılbaşı hindisinin iç pilavını hazırlamak için;

kuru soğanları küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın. Tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Yemeklik doğradığınız kuru soğanları, kısık ateşte renkleri pembeleşinceye dek döndürün. Pirinci pilav tenceresine aktarın. Bol suda beklettikten sonra yıkadığınız kuş üzümlerini, karabiber, tarçın, yenibahar ve tuzu katın. Sıcak suyu ve küçük parçalara ayırdığınız haşlanmış kestaneleri ilave ettiğiniz pilavı, kısık ateşte ve kapağını kapattığınız tencerede suyunu çekene kadar pişirin. Suyunu çeken kestaneli pilavın üzerine kağıt havlu ya da pamuklu bir mutfak bezi kapatıp demlenmesi için bekletin. Hindi hafif soğuduktan sonra içine hazırladığınız pilavı doldurun ve tekrar fırına verin. Zaten pişmiş olan hindi kısa süre içinde ısınacaktır. Kalan iç pilavı servis tabağının tabanına yayın üzerine iç pilavlı hindinizi yerleştirin. Hindinizi pişireceğiniz tepsinin tabanına soğan, sarımsak, havuç, patates, biber gibi sebzeler yerleştirip yemeğinizin lezzetini arttırabilirsiniz.