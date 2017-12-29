Yılbaşı gecesine özel tarif

YENİ YILA SOFRASINA ÖZEL KOLAY HİNDİ
Malzemeler
Bitkisel yağ, 1 kıyılmış soğan, 24 dilim tütsülenmiş füme pastırma, 2 kaşık ekmek kırıntısı, 400 gram paket sosis, 8 doğranmış adaçayı yaprağı, 250 gram kızılcık sosu, 450 gram hindi göğsü
Hazırlanışı
Kızgın bir tavaya yağı dökün ve soğanı koyup karamelize olana kadar hafifçe 10-15 dakika boyunca pişirin. Büyük bir kaba koyup kenara alın. Tavanın kenarlarından taşacak şekilde 2 kat folyo ile sarın. Yemeğiniz piştiğinde çıkarmak için de işinize yarayacaktır.
Her bir pastırmayı bıçağınızın arkasıyla biraz esnetin. Pastırmaları birbirinin üzerine uçları binecek şekilde serin ve tek bir tabaka haline gelene kadar devam edin. Üzerine ekmek kırıntılarını serpin.
Soğuyan soğanı, sosisleri ve adaçayını bir kâsede karıştırın. Daha sonra bu karışımın yarısını tavaya serpiştirin. Üzerine de kızılcık sosunun yaklaşık üçte birini yayın.
Her bir hindi göğsü bifteğini üç şerit halinde kesin. Dolgu karışımın üzerine yarım kat halinde uygulayın. Boşlukları doldurmaya özen gösterin ve hindiyi tek bir kalın tabaka haline getirin. Üzerine biraz daha kızılcık sosu dökün ve aynı şekilde katlar yaratmaya devam edin. Bittiğinde göğüs kısmı en üste gelsin. Altta yaptığınız pastırma tabanı katlayın ve folyo ile sarın.
Fırını 180 derece ısıtın ve bu halde fırın tepsisini 1 saat 30 dakika kadar pişirin. Daha sonra fırından çıkarıp 10 dakika kadar soğumaya bırakın. Folyo saplarını kullanarak paketi dikkatli bir şekilde kaldırın ve bir fırın tepsisine koyun. Dış kısmı gevrekleşene ve esmerleşene kadar fırına bir 15-20 dakika daha sokun.
Fırının iç sıcaklığı 75 derece civarlarında olmalıdır. Test etmek için paketin ortasına metal bir şiş sokup sıcak olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Piştikten sonra folyo ile hafifçe örtün ve servis yapmadan önce en az 15 dakika bekletin. Üstten dilimleyerek servis edin. Mutlu yıllar!
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