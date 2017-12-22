Yılbaşı gecesi stiliniz konuşsun

Yeni yıl heyecanı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kendini hissettirmeye başladı. En anlamlı günlerden biri olan yılbaşında, dikkat edeceğiniz birkaç püf noktayla gecenin en şık kişisi siz olabilirsiniz. Bu yılbaşında kırmızı ve siyahın popüler etkisini tercih edebileceğiniz gibi, sezonun favorilerinden neon renk tonlarını da deneyebilirsiniz. Ancak geceyi en şık şekilde tamamlayabilmek için kullanacağınız tonların, cilt alt tonu renginizle ahenk yakalayabilmesi büyük önem taşıyor.
Yılbaşı kombinlerinizi doğru parçalarla ve aksesuarla dengelemeniz gerektiğini söyleyen Renk ve Stil Danışmanı Canan Yolaç, “Yeni yıla nasıl girersek öyle devam eder derler. Yılbaşı gecesi, bütün yıl giyinmekten çekindiğiniz cesur kıyafetleri denemek için iyi bir fırsat. Yılbaşı konseptinde en önemli faktör; kullanacağımız rengin tonunu doğru seçmek, aşırıya kaçmamak ve stil hatalarına düşmemektir. Kadınlar için parlak renkler göz alıcı bir tercih olabilir, fakat aşırı parıltının stilinizi sarsmadığından emin olun. Beylerin stili ise hem partnerleriyle hem de gidecekleri mekan ile uyum içerisinde olmalıdır. Bu yılbaşı gecesinde şans verebileceğiniz renkler arasında ise; siyah, gümüş, gold, beyaz, zümrüt yeşili ve şarap kırmızısını sayabilirim. Giyeceğiniz kıyafet dikkat çekici bir parça ise; sade ve kaliteli takılar kullanmanızı öneririm. Tercihiniz minimal kesimli bir elbise olacaksa belki daha gösterişli takıları kullanarak kombinlerinizde dengeyi yakalayabilirsiniz Yılbaşı gecesi için payetler, saten kumaş alternatiflerini tercih edebilirsiniz. Kadife kumaşlı kıyafetler, soğuk havalarda sıcak ve çekici bir etki oluştururken, aynı zamanda asil bir görüntü elde etmenizi sağlar” dedi.
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