Yılbaşı gecesi sofranızı süsleyecek meze önerileri

Özenle hazırlanmış yılbaşı sofralarının en özel lezzetlerini mezeler oluşturuyor. Yeni yıla ağız tadıyla girmek isteyenlerin damaklarını şenlendiren bu lezzetler yılbaşı menülerinin de baş tacı. İşte yeni yılı evde kutlayanlar için yapımı pratik ve lezzetli meze önerileri...
Havuç Tarator
Havuç tarator, rendelenmiş havucun hafif yağla sotelenmesi sonrası süzme yoğurt ve sarımsakla buluştuğu oldukça pratik bir lezzettir. Hazırlayacağınız mezede çok az malzeme olsun ve yapımı kolay olsun istiyorsanız havuç tarator için masanızda yer açmalısınız.
Zeytinyağlı Fava
Ege mutfağının vazgeçilmezlerinden zeytinyağlı fava bir diğer meze önerimiz. Kuru bakla, taze sıkılmış portakal suyu ve zeytinyağının birlikteliğinden doğan fava için baklanın en güzel hali diyebiliriz.
Falafel
Lübnan mutfağına ait lezzetlerden biri olan falafel, hem vejetaryenlerin hem de veganların rahatlıkla tüketeceği bir meze. Tadını içindeki nohut, taze yeşillikler ve baharatlardan alan falafeli vaktiniz varsa pişirmeden önce buzdolabında bekletip sonrasında kızartabilir ya da fırında yapabilirsiniz.
Semizotu Salatası
Değişmeyen ve vazgeçilmez mezelerin başında semizotu salatası geliyor. Yoğurt ve semizotundan oluşan salatanıza istediğiniz baharatları ekleyerek tadını farklılaştırabilirsiniz. Pul biberli halini denemenizi özellikle öneririz.
Kabak Mücver
Çoğu kişi kabağı sevmez ama kabak mücver bir şansı hak ediyor. Rendelemiş kabak, soğan, un, yumurta ve baharatların bir araya gelmesiyle oluşan mücver sofranızın daha zengin görünmesine yardımcı olacaktır.
Kabak Salatası
"Kabak severim ama mücver kızartma olduğu için çok ağır" diyorsanız kabak salatasını tercih edebilirsiniz. Rendelenmiş ve fazla suyu alınmış kabakları sarımsak eşliğinde az yağda soteleyin. Kabaklar yumuşadıktan sonra süzme yoğurtla karıştırarak servis edebilirsiniz.
Haydari
Yılbaşı sofralarının olmazsa olmazı haydariyi hazırlamak için süzme yoğurt, nane, sarımsak ve zeytinyağından oluşan karışıma sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Önerimiz içine ceviz eklemeniz olacaktır.
Tahinli Piyaz
Haşlanmış kuru fasulye, kuru soğan ve istediğiniz yeşilliklerle hazırlayabileceğiniz piyazın püf noktası sosudur. Haşlamış olduğunuz kuru fasulyeden birkaç kaşık kenara ayırıp ezip içine tahin ve limon ekleyerek karıştırın. Hazırladığınız sosu piyazın üzerine ekleyerek servis edebileceğiniz bu tarifi mutlaka denemelisiniz.
Çerkes Tavuğu
Yeni yıl sofralarının biraz daha uğraş gerektiren lezzeti ise şüphesiz Çerkes tavuğu. Haşlanmış tavuk ile sarımsaklı ceviz harcının birlikteliğinden oluşan bu meze çabanıza değecektir. Cevizli harcın içine ekleyeceğiniz haşlanıp çekirdekleri çıkarmış kırmızı biber ise mezenize ayrı bir tat katacaktır.
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