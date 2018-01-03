Yılbaşı gecesi adeta yok sattı... İşte şaşırtan rakamlar

YILBAŞI gecesi İstanbul ve Ankara’da güvenlik nedeniyle kutlamalara izin çıkmaması, birçok merkezi noktanın araç trafiğine kapatılması ile sokaklar adeta sessiz kaldı. 31 Aralık gecesi milyonlarca kişi yeni yıla evinde girdi. Bu durum market cirolarına da yansıdı.

2017’ye göre yılın son iki günü market ciroları yüzde 50 artış gösterdi. Yeni yıl kutlamalarına yönelik süsleme ve eğlence eşyaları için yapılan harcamaların da bu yıl 20 milyon dolara yaklaşması bekleniyor.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, 30 Aralık’ta başlayan yılbaşı alışverişinin 31 Aralık tarihinde de devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: “2017’nin son iki günü market rafları adeta boşaldı.

Yeni yıla evde girmek isteyen tüketiciler aileleri ve arkadaşları ile kutlama yaptı. Bir önceki yıla göre satışı en çok artan ürün hindi oldu.

Hindi satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 70 oranında arttığını gözlemledik. Kırmızı ve beyaz et satışları önceki yıla göre artış gösterdi. İkinci sırada ise kuruyemiş bulunuyor. Meyve satışları üst sıralarda yer alıyor. Yılbaşı gecesi tüketimi artan bir diğer ürün de çiğköfte oldu.

Bir önceki yıla göre 31 Aralık gecesi marketlerde çifköfte satışı yüzde 100’e yakın artış gösterdi. Yerel zincirlerimiz bu yıl 30-31 Aralık tarihlerinde önemli cirolar elde etti. Bu durum sektöra açısından çok iyi karşılandı.”

YÜZDE 93’Ü EVDEYDİ

Migros’un Money Club Kart üyeleri arasında yaptığı araştırma verileri de tüketicilerin yeni yıla evde girdiğini gösteriyor. Araştırmaya göre kart kullanıcılarının yüzde 93’ü yeni yıl kutlamasını evde yapmayı tercih etti.

Yılbaşı alışverişlerinde yılbaşı süsü ve yılbaşı sepeti alan tüketicilere bakıldığında yüzde 73’ünün 49 yaş altında olduğu görüldü.

Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan Migros Ticaret AŞ Format Direktörü Cem Tunçay, “Tüketicilerin evde yeni yıla girme tercihi doğrultusunda, her yıl aralık ayında alışverişler bir önceki aya göre artış gösteriyor. Yaptığımız araştırmada da tüketicilerin yılbaşı gecelerini çoğunlukla aileleriyle geçirmeyi tercih ettiklerini gösteriyor.

Yılbaşı sofralarında çekirdek ailelerin dışında aile büyükleri ve yakın akrabalar da bir araya geliyor ve sofralar genişliyor. Bunun da etkisiyle, toplam sepetinde kasım ayında 100 ürün bulunan bir müşteri, aralık ayında buna en az 25 ürün ilave ediyor” dedi.

Yeni yıl alışverişinde kutlamalara yönelik süsleme ve eğlence eşyaları da önemli bir yer tutuyor.

Türkiye’de bu yıl yılbaşı kutlamalarında kullanılan eşyalar için yapılan ithalatın 20 milyon doları bulması bekleniyor. Süslemelerde ise en çok plastik ağaçlar ve bu ağaçlarda kullanılan elektrikli aydınlatıcılar satılıyor.

Öte yandan, yeni yıla evde girenlerin zaman geçirmek için en çok Tombala, Monopoly ve Tabu oyunlarına ilgi gösterdiği gözleniyor.

Sırasıyla markette

en çok satılanlar

1- Kuruyemiş

2- Gazlı içecekler

3- Cips

4- Kırmızı ve beyaz et

5- Çiğköfte

6- Aile oyunları

7- Meyve ve sebze

8- Hazır pasta

9- Çikolata

10- Süs ürünleri