 Yılbaşı ekranında neler var

Beyaz gece

“Beyaz Show”, bu akşam yeni yıl bölümüyle ekranda olacak. Beyazıt Öztürk’ün sunduğu bölüme Hande Yener, Serdar Ortaç, Murat Yıldırım, Ezgi Mola, Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu konuk oluyor.

Ekip eğleniyor

Kanal D’nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar” da bu akşam yılbaşı özel bölümüyle ekranda... Bu renkli bölümün ünlü konukları ise Dilberay ve Nükhet Duru...

Güzel geçidi

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’ın geleneksel moda gösteri, bu yılbaşında TLC’de ekrana geliyor. Firmanın “Melekler” adıyla anılan profesyonel modelleri, milyonlarca dolar değerindeki kostümleriyle yine unutulmaz bir şov sunuyor. Defile Ellie Goulding, The Weeknd ve Selena Gomez’in şarkılarıyla renkleniyor. 00.00 TLC

Sibel Can şarkıları

Show TV’nin yılbaşı özel yayını ünlü oyuncu Yusuf Çim’in sunumuyla ekrana geliyor. Sibel Can’ın birbirinden güzel şarkılarını söyleyeceği özel geceye Hakan Altun ve Musa Eroğlu da konuk olacak. Can, konuklarıyla birlikte düet de yapacak.

22.00 SHOW TV

Sahne bu kez ünlülerin

Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz ve Gökhan-Hakan Özoğuz’un jüri üyeliği yaptığı programda bu kez ünlü isimler sahneye çıkacak. Emre Kınay, Barış Falay, Ezgi Mola, Erkan Can, Hidayet Türkoğlu, Bülent Emrah Parlak, Aras Bulut İynemli, Seda Bakan, Zafer Algöz, Tümer Metin, Hande Subaşı, Aslı Enver ve Alina Boz-Leyla Tanlar sahneye çıkıp en sevdikleri şarkıları söyleyecekler. 20.00 TV8



Filarmoni Orkestrası’ndan Sezen Aksu şarkıları

İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 2 gün üst üste yapılan konserlerde Sezen Aksu’nun şarkılarını yorumladı. Bu özel konserler, yılbaşında saat 20.15’ten itibaren NTV’de ekrana gelecek.

Gençler ustalarla buluşuyor

Hakan Hepcan’ın sunduğu “Bi’ Dünya Şov”da müziğin ustaları genç müzisyenlerle buluşuyor. Buray’dan Merve Özbey’e, Simge Sağın’dan Ece Seçkin’e genç yıldızlar bu yıla damgasını vuran şarkılarını rock cover yaparak söylüyor. Coşkun Sabah, İskender Doğan, Bilgen Bengü de Kolpa’yla düet yapıyor. 22.10 NTV

Halayın incelikleri

Elin Oğlu adlı talk show programının özel yayınına Mahmut Tuncer, Merve Özbey, Beyza Durmaz, Hüsnü Şenlendirici, Taksim Trio ve Marsis konuk olacak. Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in halayın inceliklerini Elin Oğlu’na öğreteceği program diğer konukların şarkılarıyla da renklenecek. 00.20 ATV

Ödüller Çocuk Esirgeme Kurumu’na gidiyor

Selçuk Yöntem’in sunduğu “Kim Milyoner Olmak İster” özel bölümüyle ekranda. Bu bölümde daha önce yarışan ve fenomen olan isimler bir kez daha yarışıyor. Yarışmacıların bir de yılbaşı sürprizi var; ödüller Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanıyor.

22.20 ATV

Hazine peşinde



Ekranların sevilen dörtlüsü Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak ve Ahmet Sarsılmaz’ın başrolde olduğu “Geniş Aile: Yapıştır”, TV’de ilk kez yayınlanıyor...

Babaannesi Hafize’nin hastalanması üzerine tedavi için yeterli parayı bulmaya çalışan Cevahir’in eline bir define haritası geçer. Cevahir’in belalısı Koyu Bilal haritanın yarısını kaparak haritanın gösterdiği yere, Ayvalık’a doğru yola çıkar. Cevahir de Ulvi ile beraber Ayvalık yoluna düşer. Heyecan ve macera dolu bir define arayışına dönüşen yolculukta hepsi, kendilerini hiç beklemedikleri durumların, olayların ve belaların içinde bulur. 20.00 STAR TV

Büyük ödül 500 bin TL



Big Brother Türkiye evinde bu akşam yeni yıl coşkusu var. Big Brother Türkiye ev halkı Mehmet Ali Erbil ve Asuman Krause’nin sunumuyla ‘Var Mısın Yok Musun’ stüdyosunda büyük ödül 500 bin TL için yarışacak. Eğlenceye Ferman Toprak, Ümit Besen ve Kibariye şarkıları ile renk katacak. Gecenin bir diğer sürpriz oryantal Didem olacak. Didem göbek şovuyla ekran başındakileri keyifli dakikalar yaşatacak. 22.00 STAR TV

Fotoğraflarla 2015



Mirgün Cabas, “Her Şey” programında yıl boyunca çekilmiş en iyi fotoğraf kareleriyle 2015’in unutulmaz olaylarını hatırlatacak. Programın konukları foto muhabirleri Sebati Karakurt, Murad Sezer ve Uğur Can olacak. 19.30 CNN TÜRK

Sihirli şov



Dünyanın en iyi sihirbazlarının büyüleyici sihir gösterisi “İllüzyonistler” (The Illusinoists) yılbaşı gecesi CNN TÜRK’te olacak. Bu eğlenceli şovu kaçırmayın. 22.15 CNN TÜRK

Kolaj bölüm



Mesut Yar’ın sunduğu “Burada Laf Çok” programı kolaj bölümüyle ekranda. Sezen Aksu’dan Nilüfer’e, Samantha Fox’tan Azis’e, Selda Bağcan’dan Zerrin Özer’e birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu en keyifli bölümler bir kez daha ekranda... 01.00 CNN TÜRK

Yılın son dizisi



Başrollerini Pelin Karahan ve Yurdaer Okur’un paylaştığı “Yeter” adlı dizi yılın son günü ilk bölümüyle ekrana geliyor... Yapımcılığını Koliba Film’in üstlendiği, senaryosunu Vilmer Özçınar ve Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı dizide, Korel Cezayirli, Wilma Elles, Ayşin Yeşim Çapanoğlu, Fatih Koyunoğlu, Selen Domaç, Tolga Evren ve Osman Albayrak gibi ünlü isimler de rol alıyor. Dizi yaşadığı psikolojik şiddete meydan okuyarak esareti değil cesareti seçen bir annenin, ailesinin ve onun büyük sırrına ortak olanların dokunaklı öyküsünü anlatıyor. 20.00 ATV

Düğün heyecanı

İnadına Aşk’ın yılbaşı özel bölümünde düğün heyecanı yaşanıyor... Polat’ın gelişi Barutçu’larda büyük bir cümbüşe sebep olur. Çınar, Polat’ı düğünde arıza çıkarmaması konusunda son kez uyarır. Oysa Çınar’ın başına geleceklerden haberi yoktur. Çünkü Polat ve Nehir’in patlatacakları bomba, yeni evlilerin düğününü değil bütün evlilik hayatlarını kıyamete çevirecektir. 20.00 FOX