Yılbaşı Eğlencesinin Adresi

Her biri alanında trend kabul edilen lokomotif markaları ile eğlencenin nabzını tutan BVS Group, parlak yıldızların sahne alacağı birbirinden çarpıcı yılbaşı programları ile, bu yıl da şehrin silüetini aydınlatmaya ve modunu yükseltmeye hazırlanıyor. Müziğe ilham veren sanatçıların coşku dolu performansları ve eğlencenin DNA’sına işleyen görkemli şovları ile 2015’i karşılamaya hazırlanan BVS’de geri sayım sürerken, muhteşem konserleri ile eğlencenin dozunu zirveye taşıyacak sanatçılar;



Günay Restaurant; Hülya Avşar ve Cenk Eren

Nossa Costa; Hakan Altun

My Cabaret; Cenk Eren

Sahne İstanbul; Hakan Altun

Nanna Restaurant; Soner Arıca

Paysage Restaurant; Sibel Mirkelam ve Erhan



Koca bir yılın yarattığı tüm stresi hep birlikte üzerimizden atacağımız bu özel programlarda, yeni yıl ruhunu yansıtan tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Zengin repertuvarları ile tanınmış fasıl grupları, özel dans gösterileri, yılbaşı klasiği haline gelen oryantal şovlar ve birbirinden ilginç sürprizler, BVS Group mekanlarında sizleri bekliyor. Ayrıca, usta şeflerin özel tarifleriyle oluşturulan yılbaşı menülerinde, karşı konulmaz lezzetlerle hem gecenin tadını doyasıya çıkaracak, hem de enerji stoklarınızı doldurarak, yılbaşı kutlamalarının yüksek performansına uyumlanacaksınız.



Yılbaşı gecesi The Green Park Pendik’de Karadeniz rüzgarları esecek!

BVS bünyesinde hizmet veren Vassiba Organizasyon tarafından, İstanbul’un en iyi otelleri arasında yer alan The Green Park Pendik Hotel & Convention Center’da gerçekleştirilecek olan yılbaşı programında Kuzey’in oğlu Volkan Konak sahne alacak. Karadeniz’in güçlü sesi ve usta yorumcusu Volkan Konak’ın zengin repertuvarından en sevilen şarkıları, kendine has üslubuyla müzikseverlerle paylaşacağı muhteşem yılbaşı programı, sizlere unutulmaz anlar yaşatacak.



Yeni yıla nasıl girerseniz öyle devam edeceğine siz de inanıyorsanız, bu ihtişamlı programlardan birinde yerinizi alın, 2015’e en iyi dileklerle ve anılarınızdan silinmeyecek karelerle ‘merhaba’ diyebilme şansını yakalayın!



