Yılbaşı çiçeği Kokina nedir?

Kokina, her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık gecesinden önce kendisini göstermeye başladı. Dikenli yeşil yapraklarını unuttururcasına kırmızı parlak meyveleriyle göz kırpan Kokina, eski İstanbul Rumları’nın yeni yıl süslemesi olarak kullandığı bir bitki. Kök ve yaprakları Antakya Bölgesi aktarlarında idrar arttırıcı ve taş düşürücü olarak satılıyor. Meyvesi ve dalları farklı bir bitkiden oluşan Kokina, ilginç rivayetiyle de biliniyor. Uğur getirdiğine, bir yıl boyunca solmadan, yapraklarını dökmeden tazeliğini korursa ‘ev sahibi’ olunacağına inanılıyor.