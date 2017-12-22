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    Yılbaşı çiçeği Kokina nedir?

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 15:33 | Son Güncelleme:

    Kokina bitkisi, yılbaşı gecesine günler kala tezgâhlarda ve Instagram profillerinde yerini almaya başladı. Yılbaşı çiçeği olarak bilinen Kokinalar’ın kırmızı meyveleri insan eliyle minik toplar haline getiriliyor. Peki dikenlerine rağmen görüldüğü yerde yüzümüzde güller açtıran Kokina nedir?

    Kokina, her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık gecesinden önce kendisini göstermeye başladı. Dikenli yeşil yapraklarını unuttururcasına kırmızı parlak meyveleriyle göz kırpan Kokina, eski İstanbul Rumları’nın yeni yıl süslemesi olarak kullandığı bir bitki. Kök ve yaprakları Antakya Bölgesi aktarlarında idrar arttırıcı ve taş düşürücü olarak satılıyor. Meyvesi ve dalları farklı bir bitkiden oluşan Kokina, ilginç rivayetiyle de biliniyor. Uğur getirdiğine, bir yıl boyunca solmadan, yapraklarını dökmeden tazeliğini korursa ‘ev sahibi’ olunacağına inanılıyor. 

     

    Etiketler: Kokina nedir , Yılbaşı çiçeği
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