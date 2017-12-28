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    Yılbaşı çekilişinde şansına Bill Gates çıktı!

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 11:03 | Son Güncelleme:

    Reddit isimli internet sitesi tarafından yapılan gizli yılbaşı çekilişine katılan Bill Gates'e hayvansever bir kadının adı çıktı. Dünyanın en zenginleri listesinde ikinci sırada yer alan Gates'in genç kadına gönderdiği hediyelerse çok konuşuldu.

    Reddit isimli internet sitesinde Secret Santa isimli gizli yılbaşı çekilişine katılan Bill Gates'e, VietteLLC kullanıcı adına sahip olan Megan Cummins'in ismi çıktı.

    Bill Gates 4 kedisi olan hayvansever Megan Cummins'e 15 kilogram ağırlığındaki peluş Pusheen kedisi, Gates’in iyi dileklerinin yazılı olduğu bir fotoğrafı, hayvan derneklerine genç kadın adına yaptığı bağışların kartlarını ve bir de mektup gönderdi.

    Gelen hediyelere şaşıran Cummins bir video çekerek kendisine gelen kutunun 5 kişiyi sığdırabilecek kadar büyük olduğunu ifade etti.

    Yılbaşı çekilişinde şansına Bill Gates çıktı

    Bill Gates'in genç kadına yazdığı mektup ise şöyleydi:

    “Duydum ki kedileri seviyormuşsun, işte bu yüzden bu kış, bulabildiğim en büyük kediye sarılarak geçirmekten keyif alacağını düşündüm. Bizim evde biz daha çok Pusheen'in kız kardeşinin hayranlarıyız, işte bu yüzden sana Stormy oyuncağı ve yanında birkaç ürün daha aldım.

    Etiketler: microsoft , 2018
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