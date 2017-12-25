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    Yılbaşı çekilişinde Bill Gates çıktı!

    Hürriyet Haber
    25.12.2017 - 14:22 | Son Güncelleme:

    Reddit'in bu yılki yılbaşı çekilişinde VietteLLC isimli kullanıcının kısmetine Bill Gates çıktı! Gates Vietta LLC'ye devasa bir peluş kedi ve üç barınağa bağış çeki gönderdi.

    DUVAR – Sosyal haber sitesi Reddit’in kullanıcıları arasında Secret Santa adıyla yapılan çekilişe sürpriz bir isim katıldı. Çekilişte Microsoft’un kurucularından Bill Gates, VietteLLC isimli kullanıcıya hediyeler gönderdi. Profilinde kendini ‘kedi sever’ olarak tanımlayan genç kadına, Bill Gates devasa boyutlarda peluş Pusheen kedisi, Gates’in iyi dileklerinin yazılı olduğu bir fotoğrafı ve hayvan derneklerine yaptığı bağışların kartları gönderdi.

    VietteLLC hediyelerini yayınladığı hesabında, “Kutular geldiğinde kuryeyle birlikte şaşırdık, çünkü kocamanlardı. Kimden geldiğini öğrendiğimdeyse çok şaşırdım, gülmeye başladım, sevindim ve hatta çığlık attım” diye yazdı. Gates’ten gelen mektubu defalarca okuduğunu belirten genç kadın, üç favori kedi barınağına kendi adına toplam 750 dolar bağış yapıldığını öğrendi. (Kaynak: Milliyet)

    Etiketler: ABD
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