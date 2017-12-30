Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Yılbaşı ağaçlarına yılda 2 milyar dolar

    Yılbaşı ağaçlarına yılda 2 milyar dolar

    Hürriyet Haber
    30.12.2017 - 12:46 | Son Güncelleme:

    ABD’liler yılbaşında çam ağaçlarına 2 milyar dolara yakın para harcıyor.

    ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, bu yıl ABD genelinde halkın yaklaşık yüzde 79'u çam ağacı alarak evlerini süsledikleri belirtildi.

    Egzotik ağaç türleri için de ABD’lilerin teslimat ve yol ücreti dahil olmak üzere bin dolara kadar ödeme yaptıkları belirtildi.

    2016-2017 yılında ise yüzde 33'ü ağaç çiftliklerinden yüzde 28'isi ise diğer mağazalardan bin 850 milyar dolar değerinde çam ağacı satın alınmıştı.

    ABD evlerinde çam ağaçlarının yüzde 81'i yapay bulunuyor. Yapay bir çam ağacının fiyatı ise 60 ile 110 dolar arasında değişiyor.

    Etiketler: Yılbaşı , Noel
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri