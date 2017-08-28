Yılanın ısırdığı kadın öldü

Olay, 12 gün önce Manavgat İlçesi, Gençler Mahallesi’nde meydana geldi. Eşi Emin Yalçın ile bahçeye çalışmaya giden Ayşe Yalçın, otların arasında bulunan yılan tarafından bacağından ısırıldı.

Olay yerine çağrılan ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülen Yalçın, tedaviye alındı. Durumu giderek kötüleşen Ayşe Yalçın, özel bir hastaneye götürüldü. Yoğum bakım ünitesinde tedaviye alınan Yalçın, 12 günün sonunda dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Yalçın’ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.