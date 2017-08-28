MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Yılanın ısırdığı kadın öldü

    Yılanın ısırdığı kadın öldü

    Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
    28 Ağustos 2017 - 13:25Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 13:26

    ANTALYA’da bahçede çalışırken yılanın ısırdığı 53 yaşındaki Ayşe Yalçın, tedavi için götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    Olay, 12 gün önce Manavgat İlçesi, Gençler Mahallesi’nde meydana geldi. Eşi Emin Yalçın ile bahçeye çalışmaya giden Ayşe Yalçın, otların arasında bulunan yılan tarafından bacağından ısırıldı.

    Olay yerine çağrılan ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürülen Yalçın, tedaviye alındı. Durumu giderek kötüleşen Ayşe Yalçın, özel bir hastaneye götürüldü. Yoğum bakım ünitesinde tedaviye alınan Yalçın, 12 günün sonunda dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Yalçın’ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    Etiketler: ANTALYA , yılan ısırması , ayşe yalçın
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri